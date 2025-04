i Autor: Grzegorz Kluczyński Krew na bruku w centrum miasta i liczne teorie spiskowe

O co chodzi?

W nocy z soboty na niedzielę (29-30 marca) na deptaku Bogusława w Szczecinie doszło do zdarzenia, które wywołało lawinę spekulacji i teorii spiskowych. Internauci pisali m.in. o poćwiartowanej kobiecie i o mężczyźnie zaatakowanym nożem. W sieci krążył m.in. film, który miał sugerować, że był to atak dokonany przez cudzoziemca. Do sprawy odniosła się szczecińska policja, która stanowczo dementuje wszelkie plotki i spekulacje, a przede wszystkim apeluje o weryfikowanie informacji.