Brawurowy pościg ulicami miasta. 38-latek próbował przejechać policjanta!

Próbował przejechać policjanta samochodem

Do zdarzenia doszło 29 sierpnia 2025 roku, kiedy to funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie zauważyli mężczyznę podejrzewanego o kradzież samochodu. Gdy policjanci podeszli do podejrzanego, ten zamknął się w aucie i ignorował polecenia. Nagle uruchomił silnik i zaczął cofać w kierunku jednego z policjantów, stwarzając realne zagrożenie dla jego życia!

- W pewnym momencie uruchomił silnik i wykonał manewr cofania w kierunku jednego z policjantów, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla jego życia i zdrowia – relacjonuje mł. asp. Ewa Majdzińska z KPP Stargard.

Dramatyczny pościg ulicami Stargardu

Kierowca nie zamierzał się poddać i ruszył w szaleńczą ucieczkę ulicami Stargardu. Policjanci natychmiast rozpoczęli pościg, w którym brało udział kilka patroli. Ostatecznie mężczyzna został zatrzymany, gdy próbował przejechać obok komendy policji, gdzie mundurowi zablokowali wszystkie drogi ucieczki. Wkrótce szaleniec za kierownicą odpowie za swoje czyny.

Pirat drogowy z Stargardu trafił do aresztu. Grozi mu 10 lat więzienia

Decyzją sądu, 38-letni mieszkaniec powiatu stargardzkiego najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Mężczyzna odpowie nie tylko za kradzieże, ale także za niezatrzymanie się do kontroli i czynną napaść na funkcjonariusza publicznego. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

