Morskie Centrum Nauki rośnie w siłę. W planach obserwatorium astronomiczne i mobilna wystawa

Obserwatorium na dachu MCN

Jednym z najbardziej efektownych elementów projektu będzie budowa obserwatorium astronomicznego na tarasie Morskiego Centrum Nauki. Powstanie tam lekki pawilon wyposażony w nowoczesny teleskop i sprzęt pomocniczy, który umożliwi prowadzenie obserwacji nieba w czasie rzeczywistym.

– Inwestujemy w nowe przestrzenie edukacyjne, takie jak obserwatorium astronomiczne, ale też w rozwiązania, które pozwolą wyjść z ofertą Morskiego Centrum Nauki poza jego siedzibę – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Chcemy, by było to miejsce otwarte, inspirujące i dostępne.

Nowa przestrzeń ma stać się wyjątkowym punktem spotkań z kosmosem – zarówno dla uczniów, jak i pasjonatów astronomii.

MCN – krótka historia i morski charakter

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha to jedna z najmłodszych i najbardziej rozpoznawalnych instytucji kultury w regionie, które zostało otwarte w maju 2023 r. Zlokalizowane nad Odrą, w charakterystycznym budynku inspirowanym kształtem statku, od początku stawia na popularyzację nauki poprzez interaktywne doświadczenia. Wystawy, warsztaty i pokazy skupiają się na tematyce morskiej, technice i zjawiskach przyrodniczych, a Wolszczan Planetarium przyciąga miłośników astronomii z całej Polski. Teraz instytucja szykuje się do kolejnego etapu rozwoju.

Nowe eksponaty i większa dostępność

Zmiany obejmą również Wystawę Stałą. W planach jest stworzenie nowej strefy tematycznej z około dwudziestoma interaktywnymi eksponatami, które – jak zapowiada MCN – będą „świeże i angażujące”, przy zachowaniu morskiego charakteru ekspozycji.

Planetarium wzbogaci się o nowe filmy popularnonaukowe, również w wersjach z tłumaczeniami na języki obce i język migowy. Cała wystawa ma stać się bardziej dostępna dzięki opisom eksponatów przygotowanym w wielu językach.

– Ta umowa wieńczy wielomiesięczne przygotowania, ale tak naprawdę jest dopiero początkiem drogi – mówi p.o. dyrektora MCN Paweł Bartoszewski. – Już w najbliższych dniach ogłosimy pierwsze przetargi.

Nauka ruszy w teren

Nowością będzie Wystawa Mobilna – zestawy eksponatów, które dzięki elektrycznemu busowi trafią do szkół i mniejszych miejscowości Pomorza Zachodniego. To sposób na dotarcie do tych, którzy nie zawsze mogą odwiedzić MCN osobiście.

Mobilne lekcje pokazowe i doświadczenia mają stać się ważnym elementem działalności edukacyjnej instytucji.

5,5 mln zł na rozwój

Całkowity koszt projektu to 5,5 mln zł, z czego ponad 3,8 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich. Dzięki inwestycji Morskie Centrum Nauki ma umocnić swoją pozycję jako nowoczesna, otwarta i dostępna instytucja kultury, która aktywnie wspiera edukację i integrację społeczną w regionie.

