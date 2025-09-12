Polski kierowca busa zlekceważył przejazd kolejowy w Niemczech. Wjechał wprost pod pociąg!

Do zdarzenia doszło w środę, 10 września, około godziny 10:45 w Eggesin (Meklemburgia - Pomorze Przednie). Jak wynika z ustaleń policji, 34-letni polski kierowca VW Transportera chciał przekroczyć przejazd kolejowy, nie ustępując pierwszeństwa zbliżającemu się pociągowi. 42-letni maszynista nie miał szans wyhamować ciężkiego pojazdu i nie zdołał zapobiec kolizji.

„Kierowca transportera chciał przekroczyć przejazd i zlekceważył priorytet zbliżającego się pociągu”

– informuje Bundespolizei Pasewalk.

W wyniku zderzenia, polski kierowca odniósł lekkie obrażenia i został przewieziony do szpitala na badania. Na szczęście, 42-letniemu maszyniście, dwóm pracownikom pociągu i 18 pasażerom nic się nie stało. Straż pożarna ewakuowała pasażerów z pociągu za pomocą specjalnej platformy ratunkowej.

Utrudnienia na linii kolejowej Pasewalk – Ueckermünde po wypadku busa

W wyniku wypadku, oba pojazdy zostały poważnie uszkodzone i wymagały odholowania. Linia kolejowa między Pasewalkiem a Ueckermünde była zamknięta przez prawie 4 godziny. Jak informuje niemiecka policja, stojący pociąg uruchomił również pętlę indukcyjną dla rogatki przejazdu kolejowego na stacji w Eggesin, co spowodowało ciągłe zamykanie rogatek przez około pół godziny.

Straty sięgają 100 tys. euro

Wstępne szacunki wskazują, że szkody spowodowane wypadkiem wynoszą od 50 do 100 tysięcy euro. Policja federalna prowadzi dochodzenie w sprawie spowodowania niebezpiecznej sytuacji w ruchu kolejowym.

Jedziesz do Niemiec? Uważaj na przejazdach kolejowych!

Niestety, wielu kierowców, zwłaszcza tych, którzy rzadziej odwiedzają ten region, popełnia podobne błędy. Jednotorowe i niezelektryfikowane linie kolejowe mogą sprawiać mylne wrażenie mało używanych, co usypia czujność kierujących na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. W rzeczywistości jeździ po nich wiele pociągów regionalnych, a częstotliwość kursów jest dość duża. Warto więc zachować ostrożność na przejazdach kolejowych, by uniknąć nieszczęśliwego wypadku.

