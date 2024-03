Prokurator mówi o poszkodowanych

Wypadek na placu Rodła w Szczecinie. Nowe informacje, co z poszkodowanymi?

Domin | sch 16:54

Minął już ponad tydzień od wypadku na placu Rodła w Szczecinie. 1 marca kierowca wjechał w tłum ludzi, a następnie doprowadził do kolizji z trzema innymi pojazdami. 33-letni podejrzany ma m.in. zarzut usiłowania zabójstwa. Szczegóły sprawy w dalszym ciągu są wyjaśniane. Prokuratura chce m.in. przesłuchać niektórych poszkodowanych, jednak nie we wszystkich przypadkach jest to możliwe. Szczegóły poniżej.