Mamy wideo z chwili wypadku w Szczecinie. 33-latek wjechał w tłum ludzi

Tak wyglądał dramatyczny wypadek w Szczecinie. Drastyczne wideo!

W piątek, 1 marca około godz. 15.00 przy Placu Rodła w Szczecinie kilkanaście osób zostało potrąconych przez samochód. Wśród poszkodowanych są dzieci, a dwie osoby ranne znajdują się w ciężkim stanie. Piesi zostali staranowani przez rozpędzonego forda focusa i nie mieli żadnej szansy na uniknięcie potrącenia przez pojazd. Wciąż niewyjaśniona pozostaje przyczyna zjechania przez kierowcę z jezdni na chodnik przy przystanku autobusowym. Po zdarzeniu kierowca uciekł bez udzielenia pomocy poszkodowanym, doprowadzając przy okazji do kolizji z innymi samochodami.

Moment wypadku został zarejestrowany na nagraniach, które są drastyczne! Materiały wideo mogą jednak służyć w ustaleniu przebiegu dramatycznych zdarzeń i pomóc w wyjaśnieniu przyczyny potrącenia. Dalsza część artykułu poniżej.

Policja zatrzymała 33-letniego szczecinianina. Śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu lądowym

Bezpośrednio po zdarzeniu świadkowie ujęli 33-letniego kierowcę, który następnie został zatrzymany przez policję. To mieszkaniec Szczecina narodowości polskiej. Wstępnie ustalono, że mężczyzna był trzeźwy. Trwa ustalanie szczegółowych okoliczności wypadku. Wykluczono, by potrącenie kilkunastu osób było zamachem terrorystycznym. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Sprawcy tego przestępstwa grozi kara do 10 lat więzienia, a w przypadku śmierci osoby poszkodowanej, nawet do 12 lat więzienia..