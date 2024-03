Wjechał w ludzi, bo myślał, że ktoś go goni? Niepokojące informacje o 33-latku

Wypadek w Szczecinie. Wjechał w tłum ludzi, bo myślał, że ktoś go goni?

33-letni mieszkaniec Szczecina, który kierując fordem potrącił kilkanaście osób przy pl. Rodła prawdopodobnie cierpi na zaburzenia psychiczne. - Ze wstępnych informacji wynika, że kierowca, który wjechał w grupę osób na pl. Rodła w Szczecinie, leczył się psychicznie – przekazał podczas konferencji prasowej wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Te informacje policja potwierdza jeszcze w placówkach medycznych, z usług których miał korzystać mężczyzna. Wstępne ustalenia wskazują, że 33-latek z zaburzeniami zmagał się od czterech lat. W momencie zatrzymania był trzeźwy i miał prawo jazdy.

RMF FM podaje, że 33-latek miał tłumaczyć policjantom swoje zachowanie poczuciem zagrożenia i przeświadczeniem, że ktoś go goni. Policja wykluczyła, by wypadek przy pl. Rodła był zamachem terrorystycznym.

W dramatycznym zdarzeniu poszkodowanych zostało 19 osób, w tym dwie ciężko. Ranni trafili do trzech szpitali w Szczecinie: przy ul. Arkońskiej, ul. Unii Lubelskiej oraz w Zdunowie. W gronie osób poszkodowanych jest sześcioro dzieci.

- Na miejsce zdarzenia zostali także zadysponowani pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, którzy służyły wsparciem psychologicznym osobom, które tam trafiły. Jeżeli jakiekolwiek potrzeby w tej materii będą jeszcze niezbędne, to służymy pomocą. Telefony, które pozwolą na kontakt z psychologami, są na naszych stronach internetowych – powiedział podczas konferencji prasowej prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu lądowym

Po wypadku Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Jest to przestępstwo, za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, a w przypadku śmierci osoby poszkodowanej nawet do 12 lat pozbawienia wolności. W przypadku sprawców cierpiących na zaburzenia psychiczne konieczna jest ocena, co do stopnia ich poczytalności. Osoby uznane za niepoczytalne nie mogą odpowiadać karnie za popełnione czyny. W takich przypadkach sąd może jednak zdecydować o przymusowym umieszczeniu w zakładzie psychiatrycznym.