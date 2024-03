PRZEŻYLI KOSZMAR

Wjechał w grupę ludzi, 20 osób trafiło do szpitala. Sprawca jest przesłuchiwany. Usłyszy wkrótce zarzuty

plis | Domin | SES 15:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Zatrzymany w piątek (1 marca) w Szczecinie za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym 33-latek został doprowadzony do prokuratury. Mężczyzna będzie przesłuchiwany i wkrótce usłyszy zarzuty. Przypomnijmy, kierując swoją osobówkę, wjechał w grupę ludzi, a następnie doprowadził do kolizji z innymi pojazdami. Do szpitala trafiło łącznie 20 osób.