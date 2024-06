Wyjazd do Niemiec stanie się koszmarem. To się zacznie już 14 czerwca

"Fahrverbot" grozi niezdyscyplinowanym kierowcom

Wyjazdy do Niemiec to dla wielu Polaków niemal codzienność, zwłaszcza dla tych, którzy mieszkają na pograniczu i często dzielą swoje życie prywatne i zawodowe na dwie strony granicy. Bardzo często jedziemy też tranzytem przez terytorium Niemiec, by dostać się do innych krajów na zachodzie Europy. Tym bardziej należy znać przepisy ruchu drogowego, które obowiązują w tym kraju. A są one bardzo restrykcyjne. Za ich złamanie grożą surowe kary, łącznie z utratą prawa jazdy. Jak tego uniknąć?

"Fahrverbot" to w prostym tłumaczeniu zakaz prowadzenia pojazdów. Polega on na zatrzymaniu prawa jazdy od jednego do trzech, a w szczególnych przypadkach nawet do sześciu miesięcy. Jak informuje portal polskiobserwator.pl, według magazynu Auto Motor und Sport, zatrzymane prawo jazdy musi być przechowywane w oficjalnym depozycie. Następnie je przekazywane organowi administracyjnemu, który wystawił mandat lub na posterunek policji.

Za co można stracić prawo jazdy w Niemczech?

Prawo jazdy można stracić już dosłownie po przekroczeniu granicy. Wystarczy przekroczyć prędkość. A limity są ściśle ustalone - zarówno w terenie zabudowanym jak i poza nim. Szczególnie należy zwracać uwagę na limity prędkości na drogach przebiegających przez wsie i miasta, gdyż w wielu miejscach obowiązuje ograniczenie do 30 km/h, przy którym nietrudno o przekroczenie tego limitu, a co za tym idzie - przykre konsekwencje, z zatrzymaniem prawa jazdy włącznie.

Jak wygląda taryfikator mandatów za przekroczenie prędkości w Niemczech? Jest on bardzo precyzyjny i wynika z niego, że prawo jazdy można stracić już przy prędkości 56 km/h - np. w strefie "tempo 30", których w niemieckich miejscowościach jest bardzo dużo. Poniżej przedstawiamy "widełki" obowiązujące w terenie zabudowanym, dotyczące przekroczenia prędkości.

Gdy w terenie zabudowanym przekroczymy prędkość o zakres od 26 do 30 km/h, grozi nam miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów i 235 euro grzywny. Przekroczenie prędkości o 31 do 40 km/h to z kolei jeden miesiąc zakazu prowadzenia pojazdu i 340 euro grzywny.

Dwa miesiące zakazu prowadzenia pojazdów i 560 euro grzywny grozi, gdy przekroczymy prędkość o 41 do 50 km/h.

Z trzymiesięczną utratą prawa jazdy trzeba liczyć się, gdy przekroczymy prędkość o co najmniej 51 km/h. Dodatkowo zapłacimy 700 euro grzywny, a przy przekroczeniu o 60 km/h - nawet 800 euro.

Poza obszarem zabudowanym mandat grozi za przekroczenie prędkości o 26 do 30 km/h. To koszt 175 euro. Prawo jazdy można stracić przy jeździe 31 km/h powyżej limitu, czyli:

od 31 do 40 km/h - miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów i mandat 255 euro

od 41 do 50 km/h - miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów i mandat 480 euro

od 51 do 60 km/h - dwumiesięczny zakaz prowadzenia pojazdów i mandat 600 euro

od 60 km/h wzwyż - trzymiesięczny zakaz prowadzenia pojazdów i mandat 700 euro

Warto więc zwracać szczególną uwagę na znaki drogowe, które szczegółowo określają limity - np. w określonych godzinach, przy opadach deszczu czy śniegu lub podczas mgły. Prawo jazdy może zostać również zatrzymane, gdy np. rozmawiamy przez telefon podczas jazdy lub nie utworzymy "korytarza życia".

