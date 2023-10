Co dalej?

Nie wszystkie dokumenty są honorowane za granicą

Żeby wyjechać za granicę, do krajów znajdujących się w strefie Schengen, wystarczy tylko dowód osobisty. Gdy jedziemy samochodem, potrzebne jest prawo jazdy. Okazuje się jednak, że nie każdy dokument, który jest ważny w Polsce, może być honorowany w Niemczech. Jeśli nie będziemy go mieć, czekają nas surowe konsekwencje.

Wielu kierowców przyzwyczaiło się, że nie trzeba mieć przy sobie prawa jazdy. W Polsce takiego obowiązku nie ma, gdyż podczas kontroli drogowe, policjanci sprawdzą nasze uprawnienia do kierowania w bazach danych. Innym rozwiązaniem jest aplikacja mobilna mObywatel, w której znajduje się zarówno dowód osobisty, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny, które można również okazać funkcjonariuszom. Takie zasady obowiązują jednak wyłącznie w Polsce. Za granicą już nie.

Wyjeżdżając do Niemiec, nie możemy posłużyć się elektronicznymi wersjami dokumentów. Zarówno mDowód, jak i mPrawo jazdy są dokumentami, które są honorowane wyłącznie na terytorium Polski. Okazując je podczas kontroli na terytorium Niemiec, nie będą one honorowane, gdyż funkcjonariusze nie tylko nie mają obowiązku znać zagranicznych aplikacji mobilnych i mogą podważyć autentyczność elektronicznych dokumentów, które poza granicami kraju nie mają żadnej wartości. W przypadku braku plastikowego prawa jazdy i posiadania jedynie mPrawa jazdy zostaniemy potraktowani tak, jakbyśmy w ogóle nie mieli tego dokumentu. A za to grożą już poważne konsekwencje.

Kary są wysokie!

Za brak prawa jazdy podczas prowadzenia samochodu w Niemczech, można otrzymać mandat. Jego kwota jest niemała, gdyż zaczyna się od 360 euro i może sięgać nawet kilku tysięcy euro. Równie dotkliwe konsekwencje grożą nam, gdy nie mamy przy sobie dowodu osobistego, gdyż brak ważnego dokumentu tożsamości stanowi wykroczenie administracyjne i jest zagrożone grzywną do 3 tysięcy euro.

Żeby zatem uniknąć niespodziewanych nieprzyjemności i bardzo wysokiego wydatku, przed wyruszeniem w drogę warto nawet kilka razy sprawdzić czy mamy wszystkie dokumenty przy sobie. Warto dodać, że w ostatnim czasie ryzyko otrzymania mandatu przez zapominalskich jest dużo wyższe, gdyż z powodu kryzysu migracyjnego Niemcy wprowadzili wzmożone kontrole przy granicy z Polską.

