Pytanie 1 z 10

Czujesz parcie na pęcherz, wiesz, że musisz iść do toalety, ale wstrzymujesz się, bo musisz zrobić ważną rzecz w pracy. Czy ma to wpływ na twoje zdrowie?

Nie, wstrzymywanie moczu to nic takiego. Pęcherz jest rozciągliwy. Mieści od 250 do 500 ml, ale w skrajnych przypadkach może on rozciągnąć się do pojemności ponad 1 litra.