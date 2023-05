Pierwszy etap SKM jednak nie w grudniu 2023 r.

Kilka dni temu informowaliśmy, że pierwsze połączenia w ramach SKM mogłyby zostać uruchomione w grudniu 2023 roku, z chwilą wejścia w życie nowego rozkładu jazdy. Tego chciałby urząd marszałkowski. Wszystko jednak wskazuje na to, że tak się nie stanie. Wątpliwości rozwiali przedstawiciele PKP PLK i Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

- Założenie jest takie, że do końca bieżącego roku zostaną zakończone wszystkie inwestycje samorządowe oraz zakończone zostaną w ponad 90 procentach inwestycje kolejowe na trzech liniach, w kierunku: Gryfina, Goleniowa i Stargardu. - poinformował w środę, 17 maja dyrektor biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Roman Walaszkowski. - Na początku 2024 roku – marzec, najpóźniej czerwiec – zostanie uruchomiony pierwszy etap przewozów w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej.

Inwestycja ma uzupełnić siatkę połączeń przewozów regionalnych, które funkcjonują na liniach go Goleniowa Stargardu i Gryfina.

- To jest tylko zwiększenie ilości pociągów tak, aby jeździły w godzinach szczytu co pół godziny, poza godzinami szczytu co godzinę - dodał Roman Walaszkowski. - Jest to bardzo złożony projekt, jedyny taki w kraju, gdzie całościowo podchodzi się do mobilności w obszarze metropolitarnym. Kolej ma być kręgosłupem transportu publicznego, ale ma być bezpośrednio powiązana z innymi rodzajami transportu, po to te węzły, po to 40 modernizowanych przystanków, większość to zintegrowane węzły przesiadkowe.

Trzy lata opóźnienia

Budowa SKM jest mocno opóźniona. Według pierwotnych założeń jej uruchomienie miało nastąpić w 2022 roku. Sprawa jednak mocno się skomplikowała, zarówno na linii między Szczecinem i Policami, którą trzeba zbudować niemal od podstaw, jak i na pozostałych, które są na co dzień eksploatowane do przewozów pasażerskich.

- Pokonaliśmy te problemy formalne, które do tej pory uniemożliwiały nam wykonanie projektu, uzyskanie pozwoleń na budowę - poinformował dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP PLK S.A. Arnold Bresch. - W tej chwili wykonawca jest zmobilizowany i uzyskuje pozwolenia na budowę. W tych miejscach, gdzie nie ma przeszkód formalnych z punktu widzenia prawa budowlanego, prowadzi prace. Mamy w tej chwili siedem placów budowy.

Nowe przystanki

W ramach inwestycji, powstaje m.in. zupełnie nowy przystanek Szczecin Łasztownia, zlokalizowany na Kępie Parnickiej, obok wiaduktu nad ulicą Heyki, gdzie obok kolejowej estakady powstaje specjalna konstrukcja, na której znajdą się perony. Jak informuje PKP PLK, aktualnie prowadzone są prace związane z budową konstrukcji peronu nr 1, w kierunku dworca Szczecin Główny.

- W budowie jest winda, która zapewni lepszy dostęp do kolei osobom o ograniczonej możliwości poruszania się - informuje Bartosz Pietrzykowski z biura prasowego PKP PLK. - Po zakończeniu prac szalunkowych i zbrojeniowych na peronie oraz wykonaniu izolacji, wykonawca przystąpi do układania płyt peronowych i nawierzchni.

Poza przystankiem Szczecin Łasztownia, budowane są perony na przystanku Szczecin Trzebusz, Szczecin Żydowce, Gryfino. Ku końcowi zamierzają również prace na stacji Szczecin Podjuchy i Goleniów Park Przemysłowy.

- Pierwsze efekty planujemy tej inwestycji mieć już w tym roku - podkreśla dyrektor Arnold Bresch. - Wykonawca zrealizuje siedem przystanków, które będą podległy procedurze uzyskania dopuszczanie i będziemy sukcesywnie udostępniać te przystanki podróżnym.

Linia do Polic dopiero w 2025 roku

Prace prowadzone są również na linii kolejowej 406 w kierunku Polic, gdzie uruchomienie SKM planowane jest dopiero pod koniec 2025 roku. Zakończono prace przy budowie torów nr 1, 3 i 5 na stacji Szczecin Skolwin. Prace torowe postępują na odcinku Szczecin Niebuszewo – Szczecin Gocław oraz na odcinku Szczecin Skolwin – Police. Na szlaku Szczecin Skolwin – Police rozpoczęto zabijanie pali pod konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej. Na rozpoczęcie prac wciąż czeka odcinek między Pomorzanami i Turzynem, gdzie na kilkusetmetrowym odcinku brakuje torów, które zostały zdemontowane przed wieloma miesiącami.

Jedynym "kompletnym" przystankiem na tej linii jest Szczecin Łękno, który powstał przy okazji budowy węzła drogowego. Na przystankach Szczecin Żelechowa, Szczecin Drzetowo, Szczecin Golęcin i Szczecin Skolwin trwa obecnie budowa nowych peronów. Wiele przystanków wciąż jednak czeka na pojawienie się ekip budowlanych.

- W ramach umowy zmodernizowanych lub wybudowanych będzie 27 punktów obsługi pasażera - dodaje Arnold Bresch.

Zgodnie ze złożonym do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wnioskiem o fazowanie projektu, zakończenie wszystkich robót budowlanych w ramach inwestycji planowane jest na przełom drugiego i trzeciego kwartału 2025 roku, natomiast do końca 2025 roku przewidywane jest uzyskanie wymaganych certyfikatów i dopuszczeń.

Zdroje i Dąbie też z poślizgiem

Nieco później, bo do końca 2024 roku mają być zakończone prace na stacjach Szczecin Dąbie i Szczecin Zdroje. Jak informuje PKP PLK, w obu przypadkach roboty mogą być realizowane po 2023 r., z uwagi na prowadzoną przez Wody Polskie budowę nowego mostu kolejowego nad Regalicą.

Równolegle z remontami infrastruktury kolejowej, realizowane są inwestycje samorządowe. Przy przyszłych przystankach powstają parkingi i węzły przesiadkowe. Część jest już gotowa, inne są w fazie budowy.

