i Autor: Grzegorz Kluczyński Szczecińska Kolej Metropolitalna może ruszyć w tym roku. Na najważniejszą trasę jeszcze poczekamy

SKM Szczecin

Szczecińska Kolej Metropolitalna może ruszyć w tym roku. Na najważniejszą trasę jeszcze poczekamy

Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym roku zostaną uruchomione pierwsze linie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, czyli S1, S2 i S3. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że na najważniejszą linię SKM, czyli tę, która będzie przebiegać przez lewobrzeżną część Szczecina do Polic, będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.