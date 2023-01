SKM Szczecin

Spore zaskoczenie na budowie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Powstaje nowy przystanek

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej większości mieszkańców kojarzy się z niekończącą się inwestycją, której przyszłość wciąż pozostaje niepewna. Nic dziwnego. Opóźnienia liczone są już nie w miesiącach, lecz w latach. Jednak sporym zaskoczeniem może okazać się to, co aktualnie dzieje się na Kępie Parnickiej, w rejonie ulicy Heyki, gdzie właśnie trwają prace związane z budową przyszłego przystanku SKM Łasztownia. Co ciekawe, postępy są dość znaczne.