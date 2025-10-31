Szli środkiem drogi. Jeden z nich okazał się groźnym przestępcą

Poszukiwany przestępca szedł środkiem ulicy

Do zdarzenia doszło, gdy młodzi funkcjonariusze patrolowali ulice Stargardu. Zauważyli dwóch mężczyzn idących środkiem jezdni. Postanowili interweniować. Jak się okazało, jeden z nich, 23-letni obywatel Mołdawii, był poszukiwany przez Interpol. Mężczyzna miał do odbycia 7 lat pozbawienia wolności i ukrywał się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości.

Czerwona nota Interpolu dla Mołdawianina

Czerwona nota Interpolu oznacza, że nakaz aresztowania mężczyzny trafił do systemów komputerowych organów ścigania wszystkich 196 krajów, które są członkami Interpolu. Międzynarodowe poszukiwania za 23-latkiem z Mołdawii prowadzono od października 2024 roku.

Szybka reakcja policjantów. Poszukiwanego czeka ekstradycja

Dzięki szybkiej reakcji i profesjonalizmowi młodych policjantów, groźny przestępca został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Następnie został doprowadzony do Sądu Okręgowego w Szczecinie, który aresztował go na okres 7 dni celem wszczęcia procedury związanej z jego ekstradycją.

Czym jest adaptacja zawodowa policjantów?

Adaptacja zawodowa młodych policjantów to czas, w którym pod okiem doświadczonych opiekunów doskonalą zdobyte w szkole umiejętności, uczą się właściwego reagowania na różnego rodzaju zdarzenia i poznają pracę w terenie. Jak widać, przynosi to wymierne efekty!

