Uciekinier z zakładu karnego złapany na peronie! Chciał zwiać do Słupska?

Wykorzystał pracę do ucieczki

Osadzony oddalił się samowolnie z Zakładu Karnego w Koronowie, w trakcie wykonywania prac poza jego terenem. Po zniknięciu więźnia Służba Więzienna natychmiast powiadomiła Straż Ochrony Kolei oraz policję, rozpoczynając zakrojone na szeroką skalę działania poszukiwawcze. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy SOK udało się zapobiec jego ucieczce.

Pościg za osadzonym

W niedzielne przedpołudnie, 26 października 2025 roku, komendant zmiany SOK z Komendy Regionalnej w Szczecinie otrzymał informację od oficera dyżurnego zakładu karnego, że poszukiwany mężczyzna może podróżować pociągiem relacji Szczecin Główny – Olsztyn Główny, zmierzającym w kierunku Słupska.

Dysponując rysopisem i zdjęciem przesłanym przez Zakład Karny, funkcjonariusze SOK rozpoznali uciekiniera na peronie stacji Szczecin Główny. Mężczyzna został natychmiast ujęty, a w celu uniemożliwienia dalszej ucieczki założono mu kajdanki.

Uciekinier nie chciał podać swoich danych

Zatrzymany odmówił podania swoich prawdziwych danych osobowych zarówno patrolowi SOK, jak i przybyłym na miejsce funkcjonariuszom z komisariatu policji Szczecin Śródmieście, którzy przejęli go do dalszych czynności służbowych. Teraz uciekinierowi grożą dodatkowe konsekwencje!

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie