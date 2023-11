To ma być turystyczny hit. Do Berlina i z powrotem dojedziemy... na rowerze!

Wybierasz się na zakupy do Niemiec? To, co zobaczysz w sklepie, może okazać się prawdziwym szokiem!

Miliony euro na nową trasę

Projekt przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wspólnie z Landkreis Uckermark uzyskał prawie 5 mln euro dofinansowania w ramach programu Interreg VI A Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia / Polska 2021 – 2027. Dla Pomorza Zachodniego przypada blisko 2,5 mln euro.

– Uzupełnimy brakujące odcinki trasy i wspólnie z partnerem niemieckim rozpoczniemy szeroko zakrojoną promocję – mówi Marszałek Województwa, Olgierd Geblewicz. - To trasa, na której dokończenie użytkownicy czekali od bardzo dawna.

Uzupełnią brakujące odcinki

Trasa, która połączy stolicę Pomorza Zachodniego, stolicę Niemiec i popularny nadbałtycki kurort, będzie miała formę pętli. Połączenie Berlina ze Szczecinem, a następnie z Kołobrzegiem ma bardzo duży potencjał. Przebiega przez atrakcyjne turystycznie obszary - zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej. Posiada już większość infrastruktury, a w ramach projektu zostaną uzupełnione brakujące odcinki. Rozpropagowanie nowego produktu wśród turystów z całej Europy jest dużym wyzwaniem, dlatego partnerzy zamierzają stworzyć wspólne logo trasy, wyznaczyć i nazwać odcinki trasy, przeprowadzić działania inwestycyjne po stronie polskiej i niemieckiej, stworzyć wspólne informacje promujące trasę oraz ujednolicić komunikaty informacyjne po obu stronach granicy. Powstanie również rowerowa mapa dla całej trasy, organizowane będą wspólne wydarzenia integrujące rowerzystów.

– Takie rowerowe rajdy i towarzyszące im imprezy cieszą się wielką popularnością i najlepiej pokazują piękno regionu – podkreśla Olgierd Geblewicz. - Mieszkańcy pokazali, że decyzja o budowie zintegrowanej sieci tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim była najlepszą odpowiedzią na ich potrzeby. Warto rozwijać tę infrastrukturę i warto ją promować w sąsiednich regionach i w całej Europie.Stworzenie tak ogromnego produktu turystycznego, który leży na terenie dwóch państw nie jest możliwe na poziomie lokalnym bez ścisłej współpracy transgranicznej.

Autorzy projektu planują uczestnictwo w targach i konferencjach branżowych, promocję produktu w prasie, radiu, internecie z uwzględnieniem nowoczesnych narzędzi marketingowych. W realizacji projektu wykorzystana zostanie mobilna aplikacja rowerowa pn. Pomorze Zachodnie - narzędzie zrealizowane w poprzednim okresie programowania Interreg VA. Aplikacja zostanie uzupełniona o nowy produkt turystyczny i związane z nim atrakcje turystyczne.

Transgraniczny szlak rowerowy

Miłośnicy turystyki rowerowej od lat mówili o potrzebie stworzenia kompletnej trasy obejmującej właśnie ten obszar. Trasa ma łączną długość 690 km w tym po stronie polskiej ponad 262 km a po stronie niemieckiej ponad 428 km. Obecnie przebieg po niemieckiej stronie wygląda następująco: Berlin - ścieżka rowerowa Berlin-Uznam do Angermünde - Uckermärkischer Radrundweg do Stolpe - ścieżka rowerowa Odra-Nysa do Staffelde - zielona granica do przejścia granicznego - następnie drogą do Szczecina. Po stronie polskiej natomiast część trasy o numerze 800 prowadzi od Pargowa przez Szczecin do Kołobrzegu. Natomiast część trasy o numerze 801 od Kołobrzegu przez Złocieniec do Siekierek. Na odcinku Pargowo – Szczecin – Stepnica trasa ma wspólny przebieg z Blue Velo. Odcinki te wymagają jedynie oznakowania wspólnym polsko-niemieckim logo, które będzie dopiero wypracowane. Na odcinku Stepnica – Skrzydłowo k. Rymania niemal cała trasa wymaga budowy nowych odcinków. Na tym etapie zakłada się, że powinny one wykorzystywać w maksymalnym stopniu starorzecza kolejowe, które w większości zostały skomunalizowane i stanowią własność poszczególnych gmin. Pomiędzy Kołobrzegiem a Złocieńcem trasa ma wspólny tor ze Starym Kolejowym Szlakiem. Następnie łączy się z trasą Pojezierzy Zachodnich do mostu w Siekierkach.

Niewątpliwym atutem projektu jest integracja mieszkańców terenów transgranicznych, a zwiększanie liczby turystów na trasie przyczyni się do rozwoju gospodarczego oraz podniesienia atrakcyjności całego regionu, tym samym będzie miało bezpośredni wpływ na lokalne społeczności. Przedsiębiorcy będą mogli rozwijać oraz zakładać biznesy związane z turystyką, samorządy rozszerzą ofertę turystyczną.

W realizację przedsięwzięcia jako partnerzy stowarzyszeni włączą się Landkreis Märkisch-Oderland, TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH, Gmina Golczewo i Landkreis Barnim.

- To spełnienie marzeń, wielka szansa i impuls dla rozwoju naszej gminy – mówi burmistrz gminy Golczewo, Maciej Zieliński. - Wiele lat mówiło się o tej inwestycji, a teraz ona się materializuje. Cieszę, że marszałek Olgierd Geblewicz podjął się tej inicjatywy.

i Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Trasa rowerowa połączy Berlin, Szczecin i Kołobrzeg

