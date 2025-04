W miniony weekend na facebookowym profilu "Wypadki i Pożary w Zachodniopomorskim" opublikowano zdjęcie znad morza, na którym widać dziecko z osobą dorosłą, zamiast spacerować po plaży, dosłownie igrają ze śmiercią przechadzając się po drewnianych ostrogach zabezpieczającymi przez uderzeniem przez fale. Drewniany falochron, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się niegroźny, jest miejscem szczególnie niebezpiecznym. Jego śliska powierzchnia, pokryta glonami, może doprowadzić do upadku i wpadnięcia do głębokiej wody. Przy niespokojnym morzu jeden fałszywy ruch może skończyć się tragedią.

Internauci bezlitośni: "Ojciec roku..."

Komentujący nie pozostawili przysłowiowej "suchej nitki" na nieodpowiedzialnym opiekunie. Alarmują również, że podobne zachowania są coraz częstsze również w innych nadmorskich miejscowościach.

"Postawić zarzut za narażenie zdrowia i życia dziecka!"

"Czy ja właśnie widzę zwycięzcę w plebiscycie dzbana roku?"

"Ojciec roku..."

"A później płacz i pretensje że dziecko się utopiło"

"Whiskas zamiast mózgu"

"Dziś takich idiotów było znacznie więcej"

"Sezon na nieodpowiedzialnych rodziców uważam na otwarty!"

"Dziś w Rewalu byłam świadków en jak Pan wchodził na falochron,bo żona kazała... żeby zdjęcie zrobić"

- czytamy m.in. w komentarzach.

Apel ekspertów i służb: Rozsądek przede wszystkim!

Eksperci i służby apelują o rozsądek i przypominają o bezwzględnym zakazie wchodzenia na falochron i kąpaniu się przy nim. Ostrogi służące do ochrony plaży przed morskimi falami to nie miejsce do wchodzenia, ani tym bardziej skakania do wody. Nawet przebywając w wodzie, nie powinniśmy się do nich zbliżać. Informują o tym m.in. tablice z ostrzeżeniami, jednak wielu plażowiczów często je ignoruje. Lekkomyślność i brak wyobraźni mogą doprowadzić do tragedii.

Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie