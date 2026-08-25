Skandal w Szczecinie. Pijana nauczycielka opiekowała się dziećmi!

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-08-25 12:02

Szokująca sytuacja w jednej ze szczecińskich szkół podstawowych. 60-letnia nauczycielka miała opiekować się kilkunastoma uczniami, będąc w stanie upojenia alkoholowego. Badanie wykazało 0,82 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Prokuratura właśnie skierowała przeciwko niej akt oskarżenia.

Kobieta śpi na biurku przed grupą uczniów w klasie. O skandalu w szczecińskiej szkole przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Nauczycielka miała pod opieką kilkanaścioro małoletnich uczniów.
  • Badanie wykazało 0,82 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
  • Kobieta przyznała się do winy. Grozi jej od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
Pokój Zbrodni - Śledził i zabił nauczycielkę

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Szczecin. Pijana nauczycielka podstawówki miała zajmować się uczniami

Sprawa dotyczy wydarzeń z początku 2026 roku. W jednej ze szczecińskich szkół podstawowych 60-letnia nauczycielka sprawowała opiekę nad grupą kilkunastu dzieci, mimo że - jak ustalili śledczy - znajdowała się w stanie dużego upojenia alkoholowego.

Wynik badania wyniósł 0,82 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli około 1,7 promila alkoholu. Prokuratura uznała, że swoim zachowaniem naraziła małoletnich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 

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Jest akt oskarżenia

Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód skierował do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko kobiecie. Odpowiada ona za czyn z art. 160 § 2 Kodeksu karnego, który dotyczy narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo.

Oskarżona nauczycielka nie zaprzeczała, że przyszła do pracy pijana i przyznała się przed śledczymi do popełnienia zarzucanego jej czynu. Jak wynika z informacji prokuratury, wcześniej nie była karana sądownie.

Teraz sprawą zajmie się sąd, a 60-latka może trafić do więzienia. Za czyn z art. 160 § 2 Kodeksu karnego grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. 

Gdzie szukać pomocy przy problemie alkoholowym?

Osoba, która ma problem z alkoholem, a także jej bliscy, mogą skorzystać z bezpłatnego Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania Uzależnienia - 800 199 990. Linia działa codziennie w godz. 16-21. Konsultanci pomagają m.in. znaleźć odpowiednią terapię, leczenie i specjalistyczne wsparcie. KCPU wskazuje również na możliwość skorzystania z Poradni Online oraz wyszukiwarki placówek leczenia uzależnień.

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