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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewalu zapraszają
Na plażowiczów spędzających urlop w tej malowniczej części wybrzeża czekają doskonałe wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewalu nie obowiązują dziś zakazy wchodzenia do wody – na masztach nie ma czerwonych flag, co oznacza, że warunki do pływania są bardzo dobre.
Oto szczegółowy przegląd sytuacji na poszczególnych plażach:
- Kąpielisko Rewal Centrum: Woda jest w pełni zdatna do kąpieli (ocena z 21 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi przyjemne 19°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s gwarantuje płaskie morze bez wysokich fal.
- Kąpielisko Rewal 2: Oferuje identyczne, znakomite warunki do bezpiecznej rekreacji. Temperatura powietrza to 19°C, woda ma 18°C, a spokojny wiatr (2 m/s) sprawia, że jest to idealne miejsce na odpoczynek z dziećmi. Woda jest czysta i bezpieczna.
- Kąpielisko Rewal plaża wschodnia: Zaprasza wszystkich plażowiczów. Dzisiejsze parametry to 19°C w cieniu, 18°C w wodzie oraz delikatny wiatr 2 m/s. Oficjalna ocena potwierdza pełną przydatność wody do kąpieli.
- Kąpielisko Rewal plaża zachodnia: Podobnie jak na pozostałych odcinkach, tu również panuje pełne bezpieczeństwo. Woda o temperaturze 18°C przy temperaturze powietrza 19°C oraz wietrze 2 m/s tworzy idealną synergię do spokojnego pływania.
Sinice w Rewalu? Sprawdzamy sytuację
Dla wielu wczasowiczów widmo sinic jest największym zmartwieniem podczas letniego urlopu. Plażowicze mogą być jednak spokojni – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewalu nie odnotowano obecności ani zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania czystości wody jednoznacznie potwierdzają, że woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Można bez obaw korzystać z uroków bałtyckiej wody na całej szerokości rewalskich plaż.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejszy dzień w Rewalu przynosi umiarkowane, stabilne warunki atmosferyczne. Temperatura powietrza na poziomie 19°C w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (wiatr zaledwie 2 m/s) stwarza świetną okazję do spacerów i morskich kąpieli w wodzie o temperaturze 18°C. Choć dzisiejszy dzień jest wyjątkowo spokojny, jako odpowiedzialni plażowicze zawsze należy pamiętać o najważniejszej zasadzie bezpieczeństwa: zanim wejdzie się do wody, zawsze trzeba sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników WOPR. Bezpieczeństwo nad wodą to fundament udanego wypoczynku.