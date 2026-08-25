Sinice Rewal. Czy w Rewalu można się kąpać 25.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-25 11:55

Końcówka sierpnia przynosi stabilizację pogody nad polskim morzem, co z pewnością ucieszy wypoczywających w Rewalu. Dzisiejszy raport z 25 sierpnia pokazuje, że warunki na wszystkich lokalnych kąpieliskach są w pełni bezpieczne i zachęcają do spokojnego wypoczynku. Po niedawnych dynamicznych zmianach pogodowych w regionie, turyści mogą dziś cieszyć się bezpieczną i spokojną wodą.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na pustej plaży w Rewalu. O warunkach nad morzem przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Rewal. Czy w Rewalu można się kąpać 25.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewalu zapraszają

Na plażowiczów spędzających urlop w tej malowniczej części wybrzeża czekają doskonałe wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewalu nie obowiązują dziś zakazy wchodzenia do wody – na masztach nie ma czerwonych flag, co oznacza, że warunki do pływania są bardzo dobre.

Oto szczegółowy przegląd sytuacji na poszczególnych plażach:

  • Kąpielisko Rewal Centrum: Woda jest w pełni zdatna do kąpieli (ocena z 21 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi przyjemne 19°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s gwarantuje płaskie morze bez wysokich fal.
  • Kąpielisko Rewal 2: Oferuje identyczne, znakomite warunki do bezpiecznej rekreacji. Temperatura powietrza to 19°C, woda ma 18°C, a spokojny wiatr (2 m/s) sprawia, że jest to idealne miejsce na odpoczynek z dziećmi. Woda jest czysta i bezpieczna.
  • Kąpielisko Rewal plaża wschodnia: Zaprasza wszystkich plażowiczów. Dzisiejsze parametry to 19°C w cieniu, 18°C w wodzie oraz delikatny wiatr 2 m/s. Oficjalna ocena potwierdza pełną przydatność wody do kąpieli.
  • Kąpielisko Rewal plaża zachodnia: Podobnie jak na pozostałych odcinkach, tu również panuje pełne bezpieczeństwo. Woda o temperaturze 18°C przy temperaturze powietrza 19°C oraz wietrze 2 m/s tworzy idealną synergię do spokojnego pływania.

Sinice w Rewalu? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów widmo sinic jest największym zmartwieniem podczas letniego urlopu. Plażowicze mogą być jednak spokojni – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewalu nie odnotowano obecności ani zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania czystości wody jednoznacznie potwierdzają, że woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Można bez obaw korzystać z uroków bałtyckiej wody na całej szerokości rewalskich plaż.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Rewalu przynosi umiarkowane, stabilne warunki atmosferyczne. Temperatura powietrza na poziomie 19°C w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (wiatr zaledwie 2 m/s) stwarza świetną okazję do spacerów i morskich kąpieli w wodzie o temperaturze 18°C. Choć dzisiejszy dzień jest wyjątkowo spokojny, jako odpowiedzialni plażowicze zawsze należy pamiętać o najważniejszej zasadzie bezpieczeństwa: zanim wejdzie się do wody, zawsze trzeba sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników WOPR. Bezpieczeństwo nad wodą to fundament udanego wypoczynku.

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