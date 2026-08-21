ESKA Chill Fest wraca do Nowogardu. Happysad, ekologia i wakacyjny finał na plaży

Nowogard ponownie stanie się miejscem, w którym muzyka spotka się z ekologią i letnią atmosferą. ESKA Chill Fest „Razem dla Ziemi” vol. 2 odbędzie się 28 sierpnia 2026 roku na Plaży Nowogard. Start wydarzenia zaplanowano na godz. 14:30.To propozycja dla mieszkańców, rodzin z dziećmi i wszystkich, którzy chcą spędzić końcówkę wakacji w plenerze – przy dobrej muzyce, aktywnościach i atrakcjach przygotowanych z myślą o różnych grupach uczestników.

Muzyka, ekologia i letni klimat

ESKA Chill Fest „Razem dla Ziemi” to wydarzenie łączące wakacyjny luz z ważnym przesłaniem. Impreza organizowana jest w ramach działań „Gmina z Klimatem”, których celem jest budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców i pokazywanie, że troska o środowisko może iść w parze z dobrą zabawą.

W programie pojawią się warsztaty prowadzone przez Jarka „Jajo” Grudę – kreatywne spotkanie, podczas którego uczestnicy będą mogli wspólnie tworzyć i eksperymentować. Zaplanowano także warsztaty ekologiczne dla dzieci, łączące naukę z zabawą i pokazujące, jak na co dzień można dbać o środowisko.

Autor: Miasto Nowograd/ Materiały prasowe

Happysad zagra na Plaży Nowogard

Gwiazdą wydarzenia będzie Happysad. Koncert zespołu to jedna z najważniejszych muzycznych atrakcji drugiej edycji ESKA Chill Fest „Razem dla Ziemi”.

Happysad od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych zespołów na polskiej scenie rockowej. W Nowogardzie publiczność będzie mogła wspólnie zaśpiewać utwory takie jak „Zanim pójdę”, „Łydka” czy „Słońce”.

Autor: ESKA/ Materiały prasowe

Strefa ESKA, konkursy i ESKA Summer City

ESKA Chill Fest „Razem dla Ziemi” vol. 2 to nie tylko koncert. Na uczestników czekać będą także strefa ESKA, muzyka, konkursy, aktywności dla mieszkańców oraz przestrzeń do odpoczynku w wakacyjnym klimacie.

Na miejscu pojawi się również ESKA Summer City, czyli charakterystyczna ekipa Radia ESKA z dobrą muzyką, zabawami i dodatkowymi atrakcjami. O atmosferę przed i po koncercie Happysad zadba DJ Radia ESKA, dzięki czemu nowogardzka plaża stanie się parkietem imprezy na zakończenie wakacji.

Autor: ESKA/ Materiały prasowe

Pomysł na ostatni wakacyjny piątek

Plaża, muzyka, spotkania ze znajomymi i rodzinna atmosfera sprawiają, że ESKA Chill Fest Nowogard „Razem dla Ziemi” vol. 2 może być dobrym pomysłem na ostatni wakacyjny piątek.

Szczegółowy program wydarzenia, godziny poszczególnych atrakcji oraz informacje o kolejnych punktach programu będą publikowane przez organizatorów.

ESKA Chill Fest Nowogard 2026 – najważniejsze informacje

Data: 28 sierpnia 2026 r.

Start: godz. 14:30

Miejsce: Nowogard, Plaża Nowogard

Wydarzenie: ESKA Chill Fest „Razem dla Ziemi” vol. 2

Na scenie: Happysad, DJ Radia ESKA

‘‘Projekt finansowany przez Urząd Miejski w Nowogardzie w ramach projektu Gmina z Klimatem FEPZ 2.12 - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021/27.’‘