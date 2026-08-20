Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 20.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-20 14:23

Zaplanowany na 20 sierpnia relaks w Ustroniu Morskim będzie musiał ograniczyć się wyłącznie do plażowania, gdyż wejście do wody jest dziś niemożliwe. Choć lokalny wiatr nad samym brzegiem osłabł, to wzburzony przez niedawny front atmosferyczny Bałtyk wciąż generuje niebezpieczne, wysokie fale. To efekt silniejszego wiatru w strefie południowego Bałtyku, o którym w ostatnich prognozach ostrzegał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 20.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim dziś zamknięte

Sytuacja na kąpieliskach w gminie przedstawia się dzisiaj jednolicie – na masztach wszystkich stacji ratowniczych powiewa czerwona flaga. Ratownicy podjęli decyzję o zamknięciu kąpielisk z uwagi na bezpieczeństwo turystów. Kluczowym zagrożeniem są wysokie fale, które przekraczają bezpieczną granicę 70 centymetrów, co przy silnych prądach wstecznych stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia.

Oto szczegółowa lista zamkniętych plaż w Ustroniu Morskim:

  • Kąpielisko morskie „Centralna” – czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm. Temperatura wody wynosi 18°C, a powietrza 19°C.
  • Kąpielisko morskie „Fregata” – czerwona flaga (fale powyżej 70 cm). Warunki termiczne są identyczne: woda ma 18°C, a powietrze 19°C.
  • Kąpielisko morskie „Muszla” – czerwona flaga z racji fal powyżej 70 cm. Temperatura powietrza to 19°C, z kolei woda mierzy 18°C.
  • Kąpielisko morskie „Nadbrzeżna” – zakaz kąpieli z powodu fal powyżej 70 cm. Temperatura powietrza wynosi 19°C, woda ma 18°C.

Warto zauważyć, że lokalnie wiatr wieje z prędkością zaledwie 4 m/s. Dlaczego więc fale są wciąż tak wysokie? To podręcznikowy efekt tak zwanej martwej fali (rozkołysu) po przejściu niedawnego frontu. Choć na samym brzegu atmosfera wydaje się spokojna, woda wciąż niesie w sobie olbrzymią energię z otwartego morza, na którym w ostatnich godzinach wiatr w porywach osiągał znacznie wyższe wartości w skali Beauforta.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które potrafią popsuć nawet najpiękniejszy letni urlop. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano obecności sinic. Woda pod względem biologicznym i chemicznym jest w pełni bezpieczna. Choć ostatnia oficjalna ocena czystości pochodzi sprzed kilku dni, brak jakichkolwiek alertów oznacza, że gdy tylko wysokie fale opadną, będzie można bezpiecznie i bez obaw wrócić do morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Ustroniu Morskim sprzyja przede wszystkim spacerom i zbieraniu jodu. Temperatura powietrza wynosi umiarkowane 19°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Delikatny wiatr wiejący z prędkością 4 m/s przynosi rześkie powietrze, ale pamiętajmy o najważniejszym: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli uważasz się za świetnego pływaka, starcie z prądami wstecznymi przy fali powyżej 70 cm jest niezwykle ryzykowne. Zawsze słuchaj poleceń ratowników i kontroluj oznaczenia na wieżach ratowniczych – bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest na plaży absolutnym priorytetem.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki