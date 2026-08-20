Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim dziś zamknięte

Sytuacja na kąpieliskach w gminie przedstawia się dzisiaj jednolicie – na masztach wszystkich stacji ratowniczych powiewa czerwona flaga. Ratownicy podjęli decyzję o zamknięciu kąpielisk z uwagi na bezpieczeństwo turystów. Kluczowym zagrożeniem są wysokie fale, które przekraczają bezpieczną granicę 70 centymetrów, co przy silnych prądach wstecznych stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia.

Oto szczegółowa lista zamkniętych plaż w Ustroniu Morskim:

Kąpielisko morskie „Centralna” – czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm. Temperatura wody wynosi 18°C, a powietrza 19°C.

– czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm. Temperatura wody wynosi 18°C, a powietrza 19°C. Kąpielisko morskie „Fregata” – czerwona flaga (fale powyżej 70 cm). Warunki termiczne są identyczne: woda ma 18°C, a powietrze 19°C.

– czerwona flaga (fale powyżej 70 cm). Warunki termiczne są identyczne: woda ma 18°C, a powietrze 19°C. Kąpielisko morskie „Muszla” – czerwona flaga z racji fal powyżej 70 cm. Temperatura powietrza to 19°C, z kolei woda mierzy 18°C.

– czerwona flaga z racji fal powyżej 70 cm. Temperatura powietrza to 19°C, z kolei woda mierzy 18°C. Kąpielisko morskie „Nadbrzeżna” – zakaz kąpieli z powodu fal powyżej 70 cm. Temperatura powietrza wynosi 19°C, woda ma 18°C.

Warto zauważyć, że lokalnie wiatr wieje z prędkością zaledwie 4 m/s. Dlaczego więc fale są wciąż tak wysokie? To podręcznikowy efekt tak zwanej martwej fali (rozkołysu) po przejściu niedawnego frontu. Choć na samym brzegu atmosfera wydaje się spokojna, woda wciąż niesie w sobie olbrzymią energię z otwartego morza, na którym w ostatnich godzinach wiatr w porywach osiągał znacznie wyższe wartości w skali Beauforta.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które potrafią popsuć nawet najpiękniejszy letni urlop. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano obecności sinic. Woda pod względem biologicznym i chemicznym jest w pełni bezpieczna. Choć ostatnia oficjalna ocena czystości pochodzi sprzed kilku dni, brak jakichkolwiek alertów oznacza, że gdy tylko wysokie fale opadną, będzie można bezpiecznie i bez obaw wrócić do morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Ustroniu Morskim sprzyja przede wszystkim spacerom i zbieraniu jodu. Temperatura powietrza wynosi umiarkowane 19°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Delikatny wiatr wiejący z prędkością 4 m/s przynosi rześkie powietrze, ale pamiętajmy o najważniejszym: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli uważasz się za świetnego pływaka, starcie z prądami wstecznymi przy fali powyżej 70 cm jest niezwykle ryzykowne. Zawsze słuchaj poleceń ratowników i kontroluj oznaczenia na wieżach ratowniczych – bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest na plaży absolutnym priorytetem.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie