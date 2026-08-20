Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Dla każdego, kto spędza końcówkę sierpnia nad polskim morzem, Świnoujście ma dziś doskonałe wiadomości. Na żadnej z plaż nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do wody jest całkowicie bezpieczne. Warunki są stabilne i sprzyjają rodzinnemu wypoczynkowi. Oto szczegółowy raport z poszczególnych lokalizacji:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: Zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi komfortowe 19°C . Delikatny wiatr o prędkości 2 m/s sprawia, że morze jest spokojne. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli 17 sierpnia, a kolejny test zaplanowano na 21 sierpnia. Kąpielisko to tradycyjnie wyróżnia się prestiżowym certyfikatem Błękitnej Flagi.

Zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi komfortowe . Delikatny wiatr o prędkości sprawia, że morze jest spokojne. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli 17 sierpnia, a kolejny test zaplanowano na 21 sierpnia. Kąpielisko to tradycyjnie wyróżnia się prestiżowym certyfikatem Błękitnej Flagi. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: Parametry są identyczne – temperatura powietrza i wody to 19°C , a prędkość wiatru wynosi 2 m/s . Woda jest czysta (ocena z 17 sierpnia), a kolejne rutynowe badanie sanepidu odbędzie się 28 sierpnia.

Parametry są identyczne – temperatura powietrza i wody to , a prędkość wiatru wynosi . Woda jest czysta (ocena z 17 sierpnia), a kolejne rutynowe badanie sanepidu odbędzie się 28 sierpnia. Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: Bezpieczne warunki i brak ograniczeń. Przy powietrzu i wodzie o temperaturze 19°C oraz łagodnym wietrze 2 m/s , to świetne miejsce na spokojny relaks. Woda przeszła pozytywnie kontrolę jakości 17 sierpnia, a następne badanie zaplanowano na 28 sierpnia.

Bezpieczne warunki i brak ograniczeń. Przy powietrzu i wodzie o temperaturze oraz łagodnym wietrze , to świetne miejsce na spokojny relaks. Woda przeszła pozytywnie kontrolę jakości 17 sierpnia, a następne badanie zaplanowano na 28 sierpnia. Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: To urokliwe kąpielisko również zaprasza do wody o temperaturze 19°C (powietrze także wynosi 19°C) przy wietrze 2 m/s. Czystość wody potwierdzono oficjalnie 18 sierpnia, a kolejne próbki zostaną pobrane już 21 sierpnia. Przytór to kolejne świnoujskie kąpielisko, nad którym dumnie powiewa Błękitna Flaga.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Choć w połowie sierpnia satelity programu Copernicus rejestrowały rozległe zakwity sinic na pełnym Bałtyku, w tym u wybrzeży Niemiec, polskie plaże w Świnoujściu są całkowicie wolne od tego problemu. Oficjalne komunikaty sanitarne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że na żadnym z czterech świnoujskich kąpielisk nie odnotowano obecności niebezpiecznych cyjanobakterii. Woda jest przejrzysta, wolna od zielonych smug i piany, co pozwala na bezpieczną, niczym niezakłóconą kąpiel.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

W czwartek w Świnoujściu panuje spokojna, częściowo słoneczna aura z temperaturą powietrza oscylującą wokół 18–20°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością 2 m/s gwarantuje brak wysokich fal, co stwarza idealne warunki dla rodzin z dziećmi. Warto jednak pamiętać, że letnia pogoda nad Bałtykiem bywa kapryśna i potrafi zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin. Najważniejszą zasadą każdego bezpiecznego urlopowicza jest stałe kontrolowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników WOPR. Biała flaga zaprasza do wody, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz kąpieli – bezpieczeństwo własne i bliskich powinno być zawsze na pierwszym miejscu!

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