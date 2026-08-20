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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają
Przed nami fantastyczny czas na plaży w Międzyzdrojach. Zarówno wschodnia, jak i zachodnia część wybrzeża są dziś gotowe na przyjęcie plażowiczów, a brak czerwonych flag oznacza, że można bez przeszkód korzystać z morskich kąpieli. Woda w Bałtyku ma doskonałą jakość, a warunki sprzyjają rekreacji, zwłaszcza że już od piątku niebo nad kurortem zapełni się setkami kolorowych latawców w ramach 17. edycji słynnego Summer Kite Festival.
Oto szczegółowy raport z warunkami na poszczególnych kąpieliskach:
- Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od Molo):
- Status: OTWARTE (brak czerwonej flagi)
- Temperatura powietrza: 18°C
- Temperatura wody: 19°C
- Prędkość wiatru: 4 m/s
- Ocena czystości wody: Woda przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena z 11 sierpnia).
- Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar wodny o długości linii brzegowej 1086 m na zachód od Molo):
- Status: OTWARTE (brak czerwonej flagi)
- Temperatura powietrza: 18°C
- Temperatura wody: 19°C
- Prędkość wiatru: 4 m/s
- Ocena czystości wody: Woda przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena z 11 sierpnia).
Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację
Dla wielu wczasowiczów, pamiętających ubiegłoroczne tymczasowe problemy z zakwitem glonów w tym rejonie, mamy świetną wiadomość. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Międzyzdrojach nie odnotowano dziś obecności toksycznych sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Służby sanitarne stale kontrolują stan akwenu, dzięki czemu można bez obaw planować letni wypoczynek w wodzie.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsza pogoda to klasyczne, nieco chłodniejsze bałtyckie wydanie – temperatura powietrza wynosi 18°C, co w połączeniu z umiarkowanym wiatrem o prędkości 4 m/s tworzy optymalne warunki do spacerów i aktywnego wypoczynku. Co ciekawe, woda w morzu ma dziś aż 19°C, co oznacza, że jest cieplejsza niż otaczające nas powietrze! Choć dzisiejsze łagodne warunki sprzyjają bezpiecznej zabawie, zawsze należy pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: kąpać się tylko w miejscach strzeżonych przez ratowników WOPR i bezwzględnie przestrzegać komunikatów o barwach flag. Warto również zachować szczególną czujność na odcinkach niestrzeżonych plaży, na których niedawno pojawiły się tablice ostrzegające przed zdradliwymi prądami wstecznymi. Bezpieczeństwo nad wodą to zawsze wspólna odpowiedzialność.