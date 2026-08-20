Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Pogorzelicy dziś zamknięte

Dzisiejsza aura nie sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi w wodzie. Nad polskim wybrzeżem utrzymuje się silny wiatr związany z niżem przechodzącym nad Bałtykiem, co powoduje gwałtowne falowanie i powstawanie groźnych prądów wstecznych. Z tego powodu ratownicy podjęli decyzję o zamknięciu wszystkich plaż w mieście. Obowiązuje na nich czerwona flaga, a wchodzenie do wody jest surowo zabronione.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach w Pogorzelicy:

Kąpielisko Pogorzelica 2 – zamknięte z powodu zbyt wysokich fal. Temperatura powietrza wynosi 19°C, woda ma 19°C, a wiatr wieje z prędkością 6 m/s.

– zamknięte z powodu zbyt wysokich fal. Temperatura powietrza wynosi 19°C, woda ma 19°C, a wiatr wieje z prędkością 6 m/s. Kąpielisko Pogorzelica Centrum – zamknięte z powodu zbyt wysokich fal. Temperatura powietrza oraz wody to 19°C, prędkość wiatru wynosi 6 m/s.

– zamknięte z powodu zbyt wysokich fal. Temperatura powietrza oraz wody to 19°C, prędkość wiatru wynosi 6 m/s. Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia – zamknięte z powodu zbyt wysokich fal. Odnotowano tu temperaturę powietrza 19°C, wody 19°C oraz wiatr o sile 6 m/s.

– zamknięte z powodu zbyt wysokich fal. Odnotowano tu temperaturę powietrza 19°C, wody 19°C oraz wiatr o sile 6 m/s. Kąpielisko Pogorzelica plaża zachodnia – zamknięte z powodu zbyt wysokich fal. Warunki są identyczne: temperatura powietrza i wody to 19°C, a wiatr osiąga prędkość 6 m/s.

Sinice w Pogorzelicy? Sprawdzamy sytuację

Dla osób planujących spacer brzegiem morza mamy dobre wiadomości. Na monitorowanych kąpieliskach w Pogorzelicy nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Silne falowanie oraz dynamiczny ruch mas wody dodatkowo zapobiegają koncentracji glonów przy plażach, dzięki czemu środowisko biologiczne pozostaje bezpieczne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Wiatr o prędkości 6 m/s i temperatura powietrza na poziomie 19°C sprawiają, że odczucie chłodu na plaży jest dziś bardzo wyraźne. Choć temperatura wody w Bałtyku wynosi również 19°C, szalejący żywioł całkowicie wyklucza rekreację w morzu. Najważniejszą zasadą każdego plażowicza pozostaje respektowanie oznaczeń: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Prądy wsteczne generowane przez wysokie fale potrafią wciągnąć pod wodę nawet najsilniejszego pływaka, dlatego słuchajmy komunikatów ratowników i nie narażajmy swojego życia.

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