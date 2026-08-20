Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Pobierowie dziś zamknięte

Planujący czwartkowy relaks w wodzie będą musieli zmienić plany. Ze względu na trudne warunki sztormowe na Bałtyku i porywisty wiatr, ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag. Oznacza to całkowity zakaz wchodzenia do morza na każdym z monitorowanych odcinków plaży w Pobierowie. Sytuacja ta jest bezpośrednim następstwem ostrzeżeń meteorologicznych wydanych dla wybrzeża.

Poniżej znajduje się szczegółowa lista zamkniętych kąpielisk, na których obowiązuje zakaz:

Kąpielisko Pobierowo 2 – czerwona flaga uniemożliwia kąpiel mimo odpowiedniej temperatury wody;

– czerwona flaga uniemożliwia kąpiel mimo odpowiedniej temperatury wody; Kąpielisko Pobierowo Centrum – jedno z najpopularniejszych miejsc w kurorcie jest obecnie całkowicie wyłączone z użytku;

– jedno z najpopularniejszych miejsc w kurorcie jest obecnie całkowicie wyłączone z użytku; Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia 2 – silne uderzenia fal o brzeg stwarzają tu śmiertelne niebezpieczeństwo;

– silne uderzenia fal o brzeg stwarzają tu śmiertelne niebezpieczeństwo; Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia – wysoka fala i prądy wsteczne wykluczają rekreację w wodzie;

– wysoka fala i prądy wsteczne wykluczają rekreację w wodzie; Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia 2 – również tutaj ratownicy bezwzględnie egzekwują zakaz wejścia do morza;

– również tutaj ratownicy bezwzględnie egzekwują zakaz wejścia do morza; Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia – wschodnia część wybrzeża boryka się z tak samo trudnymi warunkami falowymi.

Warto podkreślić, że zamknięcie plaż nie wynika z problemów z czystością wody. Oficjalne badania przeprowadzone przez sanepid potwierdzają, że woda pod kątem mikrobiologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Decyzja o czerwonej fladze ma podłoże wyłącznie bezpieczeństwa fizycznego i ochrony przed silnym prądem oraz falami.

Sinice w Pobierowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich turystów obawiających się corocznej plagi Bałtyku są bardzo dobre wieści: na żadnym z kąpielisk w Pobierowie nie stwierdzono obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania czystości wody potwierdzają jej doskonały stan sanitarny. Choć z powodu szalejących fal wejście do morza jest obecnie niemożliwe, to po uspokojeniu się żywiołu woda będzie w pełni bezpieczna i czysta. Brak zakwitu sinic oznacza, że jak tylko wiatr osłabnie i fale opadną, plażowicze będą mogli bez przeszkód wrócić do kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Pobierowie zdecydowanie bardziej sprzyjają spacerom i wdychaniu cennego jodu niż kąpielom słonecznym i morskim. Nad polskim morzem odczuwalne jest obecnie chłodniejsze powietrze, co przełożyło się na spadek temperatur na wybrzeżu. Zmierzona temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie taką samą temperaturę – 19°C. Choć wiatr o prędkości 6 m/s może wydawać się umiarkowany na lądzie, to na otwartym morzu generuje on niebezpiecznie wysokie fale oraz prądy wsteczne, które uniemożliwiają bezpieczne pływanie.

W tym trudnym pogodowo okresie przypomina się o złotej zasadzie plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wejścia do wody. Silne prądy potrafią porwać nawet najbardziej doświadczonego pływaka. Spędzając urlop nad morzem, zawsze należy kierować się wskazówkami ratowników, obserwować maszty flagowe i nie ryzykować zdrowia ani życia dla chwili ochłody. Bezpieczeństwo musi być zawsze na pierwszym miejscu!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie