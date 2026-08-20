Sinice Pobierowo. Czy w Pobierowie można się kąpać 20.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-20 14:15

Sztormowa aura nad Bałtykiem daje się we znaki turystom wypoczywającym w Pobierowie, gdzie 20 sierpnia na wszystkich kąpieliskach powiewają czerwone flagi. Silny wiatr i wysokie fale, przed którymi ostrzegał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, uniemożliwiają bezpieczne wejście do wody. Choć stan sanitarny wody jest bez zarzutu, to rozszalały żywioł zmusił ratowników do wprowadzenia bezwzględnego zakazu kąpieli.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu w Pobierowie. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Pobierowo. Czy w Pobierowie można się kąpać 20.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Pobierowie dziś zamknięte

Planujący czwartkowy relaks w wodzie będą musieli zmienić plany. Ze względu na trudne warunki sztormowe na Bałtyku i porywisty wiatr, ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag. Oznacza to całkowity zakaz wchodzenia do morza na każdym z monitorowanych odcinków plaży w Pobierowie. Sytuacja ta jest bezpośrednim następstwem ostrzeżeń meteorologicznych wydanych dla wybrzeża.

Poniżej znajduje się szczegółowa lista zamkniętych kąpielisk, na których obowiązuje zakaz:

  • Kąpielisko Pobierowo 2 – czerwona flaga uniemożliwia kąpiel mimo odpowiedniej temperatury wody;
  • Kąpielisko Pobierowo Centrum – jedno z najpopularniejszych miejsc w kurorcie jest obecnie całkowicie wyłączone z użytku;
  • Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia 2 – silne uderzenia fal o brzeg stwarzają tu śmiertelne niebezpieczeństwo;
  • Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia – wysoka fala i prądy wsteczne wykluczają rekreację w wodzie;
  • Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia 2 – również tutaj ratownicy bezwzględnie egzekwują zakaz wejścia do morza;
  • Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia – wschodnia część wybrzeża boryka się z tak samo trudnymi warunkami falowymi.

Warto podkreślić, że zamknięcie plaż nie wynika z problemów z czystością wody. Oficjalne badania przeprowadzone przez sanepid potwierdzają, że woda pod kątem mikrobiologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Decyzja o czerwonej fladze ma podłoże wyłącznie bezpieczeństwa fizycznego i ochrony przed silnym prądem oraz falami.

Sinice w Pobierowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich turystów obawiających się corocznej plagi Bałtyku są bardzo dobre wieści: na żadnym z kąpielisk w Pobierowie nie stwierdzono obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania czystości wody potwierdzają jej doskonały stan sanitarny. Choć z powodu szalejących fal wejście do morza jest obecnie niemożliwe, to po uspokojeniu się żywiołu woda będzie w pełni bezpieczna i czysta. Brak zakwitu sinic oznacza, że jak tylko wiatr osłabnie i fale opadną, plażowicze będą mogli bez przeszkód wrócić do kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Pobierowie zdecydowanie bardziej sprzyjają spacerom i wdychaniu cennego jodu niż kąpielom słonecznym i morskim. Nad polskim morzem odczuwalne jest obecnie chłodniejsze powietrze, co przełożyło się na spadek temperatur na wybrzeżu. Zmierzona temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie taką samą temperaturę – 19°C. Choć wiatr o prędkości 6 m/s może wydawać się umiarkowany na lądzie, to na otwartym morzu generuje on niebezpiecznie wysokie fale oraz prądy wsteczne, które uniemożliwiają bezpieczne pływanie.

W tym trudnym pogodowo okresie przypomina się o złotej zasadzie plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wejścia do wody. Silne prądy potrafią porwać nawet najbardziej doświadczonego pływaka. Spędzając urlop nad morzem, zawsze należy kierować się wskazówkami ratowników, obserwować maszty flagowe i nie ryzykować zdrowia ani życia dla chwili ochłody. Bezpieczeństwo musi być zawsze na pierwszym miejscu!

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