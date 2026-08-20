Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łazach dziś zamknięte

Sytuacja na plażach w Łazach jest dziś wyjątkowo trudna. Na wszystkich trzech monitorowanych kąpieliskach obowiązuje bezwzględny zakaz wejścia do wody. Przyczyną tej decyzji są skrajnie niebezpieczne warunki hydrologiczne wywołane przez dynamiczny układ niżowy przechodzący nad Bałtykiem.

Oto lista zamkniętych plaż w Łazach oraz szczegółowe powody wprowadzenia obostrzeń:

Łazy 223B – kąpielisko zamknięte (czerwona flaga). Powodem są wyraźnie długie fale pokryte białą pianą o wysokości dochodzącej do 2,5 metra oraz niezwykle silne prądy wsteczne.

– kąpielisko zamknięte (czerwona flaga). Powodem są wyraźnie długie fale pokryte białą pianą o wysokości dochodzącej do 2,5 metra oraz niezwykle silne prądy wsteczne. Łazy 224 – kąpielisko zamknięte (czerwona flaga). Obowiązuje tu zakaz kąpieli z uwagi na fale o wysokości ok. 2,5 metra oraz zagrażające życiu prądy wsteczne.

– kąpielisko zamknięte (czerwona flaga). Obowiązuje tu zakaz kąpieli z uwagi na fale o wysokości ok. 2,5 metra oraz zagrażające życiu prądy wsteczne. Łazy 225B – kąpielisko zamknięte (czerwona flaga). Podobnie jak na pozostałych odcinkach, wysoka fala z białą pianą i silny prąd wsteczny uniemożliwiają bezpieczną kąpiel.

Ratownicy apelują o rozwagę i bezwzględne respektowanie czerwonej flagi. Fale o wysokości 2,5 metra w połączeniu z prądami wstecznymi stanowią śmiertelne zagrożenie nawet dla najsilniejszych pływaków.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wiadomości dla osób obawiających się zakwitu niebezpiecznych mikroorganizmów – na monitorowanych kąpieliskach w Łazach nie odnotowano obecności sinic. Stan sanitarny wody pod kątem biologicznym pozostaje bez zarzutu, co potwierdzają wcześniejsze oceny przydatności wody do kąpieli. Główną i jedyną barierą uniemożliwiającą dziś wejście do morza są silne fale oraz prądy wsteczne, a nie stan biologiczny Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Łazach nie zachęca do plażowania. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 17°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Sytuację potęguje silny wiatr wiejący z prędkością 8 m/s (w porywach znacznie silniejszy, przed czym ostrzegały komunikaty IMGW), który znacznie obniża temperaturę odczuwalną. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Nigdy nie ignoruj poleceń ratowników i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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