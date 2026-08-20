Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Chociaż pogoda nad polskim morzem bywa kapryśna, pod względem bezpieczeństwa sanitarnego sytuacja w Grzybowie wygląda znakomicie. Oficjalne kąpielisko jest w pełni dostępne dla odwiedzających. Oto szczegółowe warunki panujące na plaży:

Kąpielisko Grzybowo: plaża jest otwarta, a nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi 17°C, a woda w Bałtyku osiąga również 17°C. Wiatr wiejący z prędkością 7 m/s (około 4 stopni w skali Beauforta) powoduje jednak powstawanie fal, co jest efektem niedawnego sztormowego ostrzeżenia IMGW dla Bałtyku Południowego.

Dzięki regularnym kontrolom sanepidu i stałemu nadzorowi ratowników, plażowicze mogą czuć się w pełni bezpiecznie podczas wchodzenia do wody.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Temat zakwitów sinic co roku spędza sen z powiek turystom wypoczywającym nad Bałtykiem. Mamy jednak doskonałe informacje dla osób przebywających w Grzybowie – na tutejszym kąpielisku nie odnotowano obecności sinic. Woda jest przejrzysta, biologicznie czysta i w pełni zdatna do bezpiecznych kąpieli. Brak toksycznych glonów to kolejny argument, by nie rezygnować z wypoczynku na tej urokliwej plaży.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Grzybowie spodobają się przede wszystkim osobom, które cenią sobie rześkie, nasycone jodem powietrze. Przy temperaturze powietrza i wody wynoszącej 17°C oraz wietrze o prędkości 7 m/s, kluczem do udanego wypoczynku będzie ciepła bluza i parawan chroniący przed chłodnymi podmuchami. Niezależnie od pogody, zawsze pamiętajmy o złotej zasadzie plażowicza: przed wejściem do morza bezwzględnie sprawdźmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Brak flagi lub flaga biała to zielone światło do zabawy, natomiast flaga czerwona oznacza całkowity zakaz wchodzenia do wody. Słuchajmy poleceń ratowników – ich czujność i nasze rozsądne decyzje to fundament bezpiecznego lata nad Bałtykiem.

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