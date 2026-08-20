Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 20.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-20 10:34

Planujący czwartkowy wypoczynek w Sarbinowie muszą zweryfikować swoje plany, ponieważ 20 sierpnia na wszystkich lokalnych plażach wprowadzono całkowity zakaz kąpieli. Bezpieczne wejście do wody uniemożliwiają niebezpieczne warunki, będące następstwem rozległego układu niżowego, który przyniósł silny wiatr i wysokie fale w całym pasie Bałtyku Południowego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla polskiego wybrzeża, a silne prądy wsteczne sprawiają, że wejście do morza stanowi obecnie śmiertelne zagrożenie.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej w Sarbinowie przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 20.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie dziś zamknięte

Decyzja ratowników o wywieszeniu czerwonych flag na każdym z monitorowanych odcinków plaży w Sarbinowie jest w pełni uzasadniona względami bezpieczeństwa. Po przejściu frontu atmosferycznego i przy aktywnych ostrzeżeniach meteorologicznych, warunki w strefie brzegowej uległy gwałtownemu pogorszeniu. Choć wiatr bezpośrednio na plaży osłabł i wiać będzie z prędkością około 5 m/s, to wysokie fale oraz wyjątkowo zdradliwe i silne prądy wsteczne stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo dla każdego, kto odważy się wejść do wody.

Na poniższych kąpieliskach obowiązuje dziś absolutny zakaz kąpieli z powodu silnego wiatru, wysokich fal oraz niebezpiecznych prądów wstecznych:

  • Sarbinowo 2 – temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody to 18°C, a wiatr osiąga prędkość 5 m/s (pomiar z 20 sierpnia 2026 roku).
  • Sarbinowo 211 – temperatura powietrza to 17°C, temperatura wody wynosi 18°C, wiatr wieje z prędkością 5 m/s (dane z 20 sierpnia 2026 roku).
  • Sarbinowo 212 – temperatura powietrza wynosi 17°C, woda ma 18°C, a prędkość wiatru to 5 m/s (stan na 20 sierpnia 2026 roku).
  • Sarbinowo 213B – parametry są identyczne: temperatura powietrza to 17°C, wody 18°C, natomiast wiatr osiąga 5 m/s (raport z 20 sierpnia 2026 roku).

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób obawiających się uciążliwych zakwitów mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne oceny czystości wody potwierdzają, że pod względem biologicznym i sanitarnym woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdyby nie niesprzyjające warunki fizyczne, czyli fale i prądy wsteczne, stan wody pozwalałby na bezpieczne pluskanie się w morzu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Sarbinowie nie rozpieszcza miłośników upałów. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 17°C, a woda w Bałtyku ma 18°C, co przy wietrze wiejącym z prędkością 5 m/s potęguje uczucie chłodu. To doskonały dzień na spacery nadmorską promenadą, ale zdecydowanie nie na wchodzenie do morza. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Prądy wsteczne potrafią wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków, dlatego zawsze bezdyskusyjnie stosujmy się do poleceń ratowników pracujących na wieżach i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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