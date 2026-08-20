Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie dziś zamknięte

Decyzja ratowników o wywieszeniu czerwonych flag na każdym z monitorowanych odcinków plaży w Sarbinowie jest w pełni uzasadniona względami bezpieczeństwa. Po przejściu frontu atmosferycznego i przy aktywnych ostrzeżeniach meteorologicznych, warunki w strefie brzegowej uległy gwałtownemu pogorszeniu. Choć wiatr bezpośrednio na plaży osłabł i wiać będzie z prędkością około 5 m/s, to wysokie fale oraz wyjątkowo zdradliwe i silne prądy wsteczne stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo dla każdego, kto odważy się wejść do wody.

Na poniższych kąpieliskach obowiązuje dziś absolutny zakaz kąpieli z powodu silnego wiatru, wysokich fal oraz niebezpiecznych prądów wstecznych:

Sarbinowo 2 – temperatura powietrza wynosi 17°C , temperatura wody to 18°C , a wiatr osiąga prędkość 5 m/s (pomiar z 20 sierpnia 2026 roku).

– temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , a wiatr osiąga prędkość (pomiar z 20 sierpnia 2026 roku). Sarbinowo 211 – temperatura powietrza to 17°C , temperatura wody wynosi 18°C , wiatr wieje z prędkością 5 m/s (dane z 20 sierpnia 2026 roku).

– temperatura powietrza to , temperatura wody wynosi , wiatr wieje z prędkością (dane z 20 sierpnia 2026 roku). Sarbinowo 212 – temperatura powietrza wynosi 17°C , woda ma 18°C , a prędkość wiatru to 5 m/s (stan na 20 sierpnia 2026 roku).

– temperatura powietrza wynosi , woda ma , a prędkość wiatru to (stan na 20 sierpnia 2026 roku). Sarbinowo 213B – parametry są identyczne: temperatura powietrza to 17°C, wody 18°C, natomiast wiatr osiąga 5 m/s (raport z 20 sierpnia 2026 roku).

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób obawiających się uciążliwych zakwitów mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne oceny czystości wody potwierdzają, że pod względem biologicznym i sanitarnym woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdyby nie niesprzyjające warunki fizyczne, czyli fale i prądy wsteczne, stan wody pozwalałby na bezpieczne pluskanie się w morzu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Sarbinowie nie rozpieszcza miłośników upałów. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 17°C, a woda w Bałtyku ma 18°C, co przy wietrze wiejącym z prędkością 5 m/s potęguje uczucie chłodu. To doskonały dzień na spacery nadmorską promenadą, ale zdecydowanie nie na wchodzenie do morza. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Prądy wsteczne potrafią wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków, dlatego zawsze bezdyskusyjnie stosujmy się do poleceń ratowników pracujących na wieżach i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie