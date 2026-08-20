Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 20.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-20 10:30

Wietrzny i chłodny czwartek, 20 sierpnia, przyniósł gwałtowne pogorszenie warunków na środkowym wybrzeżu Bałtyku. W związku z ostrzeżeniami synoptyków IMGW przed silnym wiatrem, który w porywach może osiągnąć nawet 7 stopni w skali Beauforta, oraz stanem morza dochodzącym do 4 stopni, na wszystkich plażach w Mielnie wprowadzono całkowity zakaz wchodzenia do wody. Czerwone flagi powiewają na każdym z lokalnych kąpielisk, co jest bezpośrednią reakcją na niebezpieczne zjawiska wywołane przez przemieszczający się nad Europą układ niżowy.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej w Mielnie. O zakazie kąpieli z powodu silnego wiatru przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 20.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mielnie dziś zamknięte

Planujący czwartkowy relaks nad wodą muszą zweryfikować swoje zamierzenia. Dynamiczna sytuacja baryczna nad Bałtykiem i napływające znad Skandynawii chłodniejsze masy powietrza sprawiły, że warunki w pasie nadmorskim stały się skrajnie niebezpieczne. Na wszystkich monitorowanych plażach w Mielnie obowiązuje dziś bezwzględny zakaz kąpieli ze względu na wywieszone czerwone flagi.

Głównym powodem wywieszenia czerwonych flag na każdym z kąpielisk są bardzo trudne warunki fizyczne: silny wiatr, wysoka fala oraz śmiertelnie niebezpieczne prądy wsteczne. Choć prędkość wiatru przy brzegu wynosi obecnie 5 m/s, to porywy na otwartym morzu są znacznie silniejsze, co generuje wysokie fale i tworzy zdradliwe prądy przy dnie.

Z powodu tych zagrożeń zamknięte są następujące kąpieliska w Mielnie:

  • Mielno 216 (temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 18°C)
  • Mielno 218 (temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 18°C)
  • Mielno 219 (temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 18°C)
  • Mielno Floryda (temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 18°C)
  • Mielno Krokus (temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 18°C)
  • Mielno Morska (temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 18°C)
  • Mielno Pionierów (temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 18°C)

Ratownicy przypominają, że prądy wsteczne mogą wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonego pływaka. Przy tak niespokojnym Bałtyku próby wejścia do wody, nawet „tylko do kolan”, mogą skończyć się tragicznie.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy też dobre wiadomości w tym trudnym pogodowo dniu. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności toksycznych zakwitów sinic. Badania laboratoryjne oraz bieżące obserwacje ratowników potwierdzają, że woda pod względem biologicznym jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Gdyby nie niesprzyjające warunki fizyczne (fale i prądy wsteczne), wejście do morza byłoby całkowicie bezpieczne. Na ten moment mikroskopijne glony nie stanowią jednak żadnego zagrożenia dla wypoczywających w gminie Mielno.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Obecna aura nie zachęca do plażowania. Temperatura powietrza w Mielnie spadła do 17°C, z kolei woda w Bałtyku ma dziś 18°C. Chłodny wiatr wiejący z prędkością 5 m/s potęguje uczucie chłodu, dlatego zamiast strojów kąpielowych przydadzą się dziś raczej cieplejsze bluzy i kurtki chroniące przed wiatrem. To świetny moment na spacery brzegiem morza i wdychanie cennego jodu, który przy silniejszym wietrze uwalnia się w znacznie większych ilościach.

Na koniec warto przypomnieć złotą zasadę każdego plażowicza: czerwona flaga to nie sugestia, lecz absolutny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli słońce na chwilę wyjrzy zza chmur, a morze z brzegu wydaje się spokojniejsze, to ratownicy wodni mają pełny obraz sytuacji i to ich poleceń należy bezwzględnie słuchać. Bezpieczeństwo własne oraz naszych bliskich powinno być zawsze na pierwszym miejscu.

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