Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mielnie dziś zamknięte

Planujący czwartkowy relaks nad wodą muszą zweryfikować swoje zamierzenia. Dynamiczna sytuacja baryczna nad Bałtykiem i napływające znad Skandynawii chłodniejsze masy powietrza sprawiły, że warunki w pasie nadmorskim stały się skrajnie niebezpieczne. Na wszystkich monitorowanych plażach w Mielnie obowiązuje dziś bezwzględny zakaz kąpieli ze względu na wywieszone czerwone flagi.

Głównym powodem wywieszenia czerwonych flag na każdym z kąpielisk są bardzo trudne warunki fizyczne: silny wiatr, wysoka fala oraz śmiertelnie niebezpieczne prądy wsteczne. Choć prędkość wiatru przy brzegu wynosi obecnie 5 m/s, to porywy na otwartym morzu są znacznie silniejsze, co generuje wysokie fale i tworzy zdradliwe prądy przy dnie.

Z powodu tych zagrożeń zamknięte są następujące kąpieliska w Mielnie:

Mielno 216 (temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 18°C)

(temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 18°C) Mielno 218 (temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 18°C)

(temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 18°C) Mielno 219 (temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 18°C)

(temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 18°C) Mielno Floryda (temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 18°C)

(temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 18°C) Mielno Krokus (temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 18°C)

(temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 18°C) Mielno Morska (temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 18°C)

(temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 18°C) Mielno Pionierów (temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 18°C)

Ratownicy przypominają, że prądy wsteczne mogą wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonego pływaka. Przy tak niespokojnym Bałtyku próby wejścia do wody, nawet „tylko do kolan”, mogą skończyć się tragicznie.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy też dobre wiadomości w tym trudnym pogodowo dniu. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności toksycznych zakwitów sinic. Badania laboratoryjne oraz bieżące obserwacje ratowników potwierdzają, że woda pod względem biologicznym jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Gdyby nie niesprzyjające warunki fizyczne (fale i prądy wsteczne), wejście do morza byłoby całkowicie bezpieczne. Na ten moment mikroskopijne glony nie stanowią jednak żadnego zagrożenia dla wypoczywających w gminie Mielno.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Obecna aura nie zachęca do plażowania. Temperatura powietrza w Mielnie spadła do 17°C, z kolei woda w Bałtyku ma dziś 18°C. Chłodny wiatr wiejący z prędkością 5 m/s potęguje uczucie chłodu, dlatego zamiast strojów kąpielowych przydadzą się dziś raczej cieplejsze bluzy i kurtki chroniące przed wiatrem. To świetny moment na spacery brzegiem morza i wdychanie cennego jodu, który przy silniejszym wietrze uwalnia się w znacznie większych ilościach.

Na koniec warto przypomnieć złotą zasadę każdego plażowicza: czerwona flaga to nie sugestia, lecz absolutny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli słońce na chwilę wyjrzy zza chmur, a morze z brzegu wydaje się spokojniejsze, to ratownicy wodni mają pełny obraz sytuacji i to ich poleceń należy bezwzględnie słuchać. Bezpieczeństwo własne oraz naszych bliskich powinno być zawsze na pierwszym miejscu.

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