Hotel Gołębiewski w Pobierowie powiększy ofertę

Obiekt w Pobierowie został otwarty w czerwcu 2026 roku, jednak jego uruchomienie odbywa się etapami. Początkowo goście otrzymali do dyspozycji ponad 500 pokoi. Teraz inwestor chce udostępnić kolejną część kompleksu.

Jak podaje portal businessinsider.com.pl, pod koniec lipca złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie następnej części hotelu. Dokument obejmuje 179 kolejnych pokoi, a także dodatkowe przestrzenie przeznaczone dla gości.

Pojawi się również strefa VIP

W planach znalazła się również strefa VIP wraz z lobby, a także sklep. Inwestycja obejmuje ponadto dwa parkingi, które łącznie zapewnią niemal 300 miejsc. Po uruchomieniu tej części hotel będzie dysponował już około 709 pokojami.

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Gołębiewski ma mieć 1240 pokoi

Docelowo cały kompleks ma oferować około 1240 pokoi. Dla porównania, obecnie wśród największych hoteli w Unii Europejskiej wymienia się m.in. Estrel Berlin, który dysponuje 1125 pokojami, oraz Barceló Punta Umbría Beach Resort z 1200 pokojami.

Jesteśmy w procesie. Natomiast docelowo obiekt będzie miał ciut ponad 1200 pokoi i po to idziemy - poinofmorwał nas hotel Gołębiewski Pobierowo.

Hotel Gołębiewski Pobierowo szykuje nowości

Co ciekawe, w hotelu mają zostać uruchomione następne atrakcje, w tym kręgielnia, klub nocny oraz część rekreacyjno-sportowa. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów kompleksu ma być również TAGO-LAND, czyli przestrzeń przygotowana z myślą o rozrywce. Według informacji przekazanych nam przez hotel, część a ztych atrakcji ma być dostępna dla gości w październiku.

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