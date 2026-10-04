Tłumy odwiedziły Paprykarz 2026. Tysiące miniaturowych cudów zachwyciły odwiedzających

Świat zamknięty w miniaturze

W weekend 3 i 4 października sale Technoparku Pomerania wypełniły się setkami wyjątkowych modeli. Zwiedzający mogli oglądać samoloty, pojazdy wojskowe, samochody, statki, okręty, figurki oraz rozbudowane dioramy przedstawiające historyczne wydarzenia i sceny z życia codziennego. Wystawione prace zachwycały nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim dokładnością wykonania.

Według organizatorów podczas festiwalu prezentowanych było około tysiąca modeli. Każdy z nich powstał dzięki wielu godzinom pracy, wymagającej cierpliwości, precyzji i ogromnej wiedzy technicznej.

Największe modelarskie święto regionu

„Paprykarz” jest organizowany od 2011 roku i przez ten czas wyrósł na największą imprezę modelarską Pomorza Zachodniego. Festiwal ma charakter otwarty i gromadzi zarówno doświadczonych modelarzy, jak i początkujących pasjonatów. Mogą w nim uczestniczyć osoby indywidualne, kluby oraz modelarnie z Polski i zagranicy.

Główną częścią wydarzenia był konkurs modeli plastikowych, kartonowych i wykonywanych z innych materiałów. Oceniano między innymi samoloty, pojazdy, okręty, figurki, budowle oraz modele kolejowe. W tym roku odbył się również konkurs tematyczny pod hasłem „Pod polską banderą”.

Atrakcje dla całych rodzin

Festiwal już dawno przestał być wydarzeniem skierowanym wyłącznie do modelarzy. Organizatorzy przygotowali warsztaty dla dzieci, giełdę modelarską, prezentacje grup rekonstrukcyjnych oraz pokazy służb mundurowych. Na odwiedzających czekały także wystawy i interaktywne stoiska edukacyjne.

Szczególną rolę odgrywa Akademia Młodego Paprykarza, dzięki której najmłodsi mogą poznawać tajniki modelarstwa i rozwijać zdolności manualne. Organizatorzy podkreślają, że jednym z głównych celów imprezy jest zachęcanie młodzieży do tego hobby oraz popularyzowanie historii i techniki.

Pasja, która nie zna wieku

Atmosfera pełna rozmów, wymiany doświadczeń i wspólnego podziwiania modeli sprawiła, że „Paprykarz” po raz kolejny stał się jednym z najciekawszych wydarzeń jesieni w Szczecinie. Tutaj każdy model opowiada własną historię, a odwiedzający mogą przekonać się, że nawet najmniejsze konstrukcje potrafią wywołać ogromne emocje.

XIV Szczeciński Festiwal Modelarski „Paprykarz” udowodnił, że pasja do tworzenia miniaturowych światów ma się znakomicie, a Szczecin pozostaje jednym z najważniejszych punktów na modelarskiej mapie Polski.

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