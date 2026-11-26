Zignorował czerwone światło na przejeździe

Do zdarzenia doszło 24 listopada w Nowogardzie. Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego miejscowego komisariatu patrolowali ul. 700-lecia, gdy zauważyli kierującego Audi, który wjechał na przejazd kolejowy za sygnalizator nadający czerwone migające światło.

Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali samochód do kontroli. Jak się okazało, za kierownicą siedział 79-letni mieszkaniec regionu.

Surowa kara dla seniora

Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2000 złotych. Na jego konto trafiło również 15 punktów karnych. To jednak nie koniec konsekwencji.

Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy na okres trzech miesięcy. To efekt nowych regulacji, które zaostrzyły odpowiedzialność za niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych.

Nowe przepisy już działają

Od 21 listopada 2026 roku obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące zachowania kierowców na przejazdach kolejowych. Zgodnie z nimi osoby, które zignorują sygnalizację świetlną lub wjadą na tory przed całkowitym podniesieniem rogatek, muszą liczyć się nie tylko z mandatem i punktami karnymi.

Nowością jest możliwość zatrzymania uprawnień do kierowania pojazdami na trzy miesiące. Właśnie taka sankcja spotkała 79-latka z Nowogardu. To jeden z pierwszych przypadków ukarania kierowcy na podstawie nowych, bardziej rygorystycznych przepisów.

Chwila nieuwagi może skończyć się tragedią

Policjanci przypominają, że przejazdy kolejowe należą do najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach. W starciu samochodu z pociągiem kierowcy i pasażerowie praktycznie nie mają szans.

Funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne stosowanie się do sygnalizacji świetlnej oraz rogatek. Jak podkreślają, pośpiech i lekceważenie przepisów mogą oznaczać nie tylko wysoki mandat czy utratę prawa jazdy, ale przede wszystkim doprowadzić do tragedii.

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