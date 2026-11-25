Pośpiech kosztował go utratę prawa jazdy

Do zdarzenia doszło 21 listopada około godziny 14.38 na ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim. Policjanci z miejscowej drogówki patrolowali okolicę przejazdu kolejowego przy ul. Mieszka I, gdy zauważyli kierowcę renault oczekującego przed zamkniętymi rogatkami.

Kiedy pociąg przejechał, a zapory zaczęły się unosić, 61-latek ruszył. Problem w tym, że nie zaczekał na całkowite podniesienie rogatek oraz wyłączenie czerwonej sygnalizacji świetlnej. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali pojazd do kontroli na ul. Szczecińskiej.

Pierwsze efekty nowych przepisów

Mężczyzna przekonał się, że zmienione przepisy nie są martwym prawem. Za wykroczenie otrzymał mandat w wysokości 2000 zł. To jednak nie koniec konsekwencji. Policjanci zatrzymali mu również prawo jazdy na okres trzech miesięcy.

Nowelizacja przepisów, która weszła w życie 21 listopada 2026 roku, znacząco zaostrzyła kary za niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych. Kierowcy ignorujący sygnalizację świetlną lub wjeżdżający na tory przed całkowitym otwarciem rogatek muszą liczyć się nie tylko z wysokimi mandatami, ale także z czasową utratą uprawnień do kierowania pojazdami.

Policja: „To nie jest jeszcze moment na przejazd”

Policjanci podkreślają, że wielu kierowców błędnie interpretuje moment podnoszenia rogatek jako sygnał do natychmiastowego ruszenia.

- Podnoszące się rogatki nie oznaczają jeszcze możliwości bezpiecznego wjazdu na przejazd kolejowy. Kierowca powinien poczekać do całkowitego otwarcia zapór i wyłączenia czerwonego sygnału świetlnego - przypomina st. asp. Izabela Kik z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Jak zaznacza funkcjonariuszka, przepisy zostały zaostrzone przede wszystkim po to, by ograniczyć liczbę tragicznych zdarzeń na torach.

- Chwila pośpiechu może kosztować nie tylko mandat czy utratę prawa jazdy, ale przede wszystkim zdrowie i życie. Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych zależy od odpowiedzialności każdego kierowcy - podkreśla st. asp. Izabela Kik.

Kierowcy muszą zmienić nawyki

Eksperci od bezpieczeństwa ruchu drogowego od lat zwracają uwagę, że przejazdy kolejowe należą do miejsc szczególnie niebezpiecznych. Nawet jeśli pociąg już przejechał, a rogatki zaczynają się unosić, na torach może pojawić się kolejny skład lub nadal obowiązywać sygnalizacja zakazująca wjazdu.

Przypadek z Kamienia Pomorskiego pokazuje, że służby zamierzają konsekwentnie egzekwować nowe regulacje. Kierowcy, którzy zdecydują się zaryzykować kilka sekund oszczędności, mogą zapłacić za to nie tylko wysokim mandatem, ale także utratą prawa jazdy.

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