Wpisy o zamachu i pochwała terroru

Jak poinformował we wtorek rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 29-letniego Damiana S. 12 listopada. Śledczy podejrzewają go o wywołanie fałszywego alarmu oraz publiczne pochwalanie popełnienia przestępstwa.

Według ustaleń prokuratury mężczyzna od 10 do 11 listopada zamieszczał w mediach społecznościowych wpisy, w których zapowiadał masowy zamach na życie i zdrowie wielu osób. Miał twierdzić, że do ataków dojdzie 11 i 14 listopada, między innymi w Krakowie.

„Ofiar będzie dziesięć razy więcej”

To jednak nie koniec. Jak przekazała Prokuratura Krajowa, podejrzany nie tylko informował o rzekomym zagrożeniu, ale również pochwalał atak terrorystyczny przeprowadzony w Krakowie 7 listopada.

W swoich wpisach miał przekonywać, że liczba ofiar planowanego przez niego zamachu będzie nawet dziesięciokrotnie większa od tej, którą pochłonął krakowski atak.

– Podejrzany chciał w ten sposób poważnie zastraszyć wiele osób, wiedząc, że zagrożenie nie istnieje – podkreślił rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Sąd zdecydował o areszcie

Sprawą zajmuje się zachodniopomorski wydział zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Prokurator przedstawił Damianowi S. zarzuty dotyczące wywołania fałszywego alarmu oraz publicznego pochwalania przestępstwa.

Już dzień po zatrzymaniu, 13 listopada, Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres jednego miesiąca.

Surowe kary za fałszywe alarmy

Przestępstwo wywołania fałszywego alarmu jest w Polsce surowo karane. Za taki czyn grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Jeśli sprawca dopuszcza się więcej niż jednego fałszywego alarmu, kara może wzrosnąć nawet do 15 lat więzienia.

Z kolei za publiczne pochwalanie popełnienia przestępstwa kodeks karny przewiduje grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

W sieci nikt nie jest anonimowy

Śledczy podkreślają, że również wpisy publikowane w internecie mogą prowadzić do odpowiedzialności karnej. Nawet jeśli autor traktuje je jako prowokację, żart czy element internetowej aktywności, służby analizują treści mogące wywoływać panikę lub gloryfikować przemoc. Ta sprawa pokazuje, że groźby dotyczące zamachów i pochwała przestępstw publikowane w mediach społecznościowych mogą szybko doprowadzić do zatrzymania i postawienia zarzutów.

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