Klub nocny The Tide w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie przyciąga gości

Zlokalizowany bezpośrednio w murach hotelu Gołębiewski w Pobierowie klub nocny The Tide stanowi duże udogodnienie dla wczasowiczów. Nowy lokal wpisuje się w strategię kompleksu, który stawia na zapewnienie odwiedzającym urozmaiconego programu przez całą dobę. Nocne imprezy w hotelowym klubie startują o godzinie 22, a na uczestników zabawy czeka przestronne wnętrze z licznymi miejscami siedzącymi, rozmieszczonymi zarówno w strefie loży, jak i bezpośrednio przy samym barze. Zdjęcia klubu znajdziecie poniżej.

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Klub The Tide w Hotelu Gołębiewski

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Co oferuje klub The Tide w Pobierowie? Atrakcja tylko dla dorosłych

Nowo otwarty lokal The Tide ma zupełnie inny profil niż większość dotychczasowych udogodnień dostępnych w tym nadmorskim obiekcie. Zamiast kolejnej strefy dedykowanej rodzinom z dziećmi, stworzono przestrzeń nastawioną na wieczorny wypoczynek i zabawę dla dorosłych gości. Przedstawiciele hotelu jeszcze przed otwarciem obiecywali spektakularny wystrój wnętrz, najwyższej jakości nowoczesny system nagłośnienia oraz kartę pełną autorskich drinków i koktajli, co w pełni pokrywa się z rzeczywistością.

Rozrywka w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie bez wychodzenia z obiektu

Główną zaletą funkcjonowania klubu nocnego bezpośrednio na terenie kompleksu wypoczynkowego jest ogromny komfort dla samych turystów. Osoby spędzające tam urlop mogą przez cały dzień korzystać z uroków hotelowych atrakcji i zjeść na miejscu kolację, by chwilę później płynnie przenieść się na wieczorną imprezę. Takie rozwiązanie całkowicie eliminuje problem szukania odpowiedniego lokalu w okolicy oraz konieczność organizowania dojazdu i bezpiecznego powrotu na nocleg.

Przez dwa dni nie wyszłam z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Ilość atrakcji zwala z nóg