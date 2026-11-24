Północny wiatr wypchnął wodę do Odry

Zjawisko cofki występuje wtedy, gdy silny wiatr od strony Morza Bałtyckiego wtłacza ogromne masy wody do Zalewu Szczecińskiego, a następnie do ujściowego odcinka Odry. W efekcie poziom rzeki rośnie mimo braku intensywnych opadów deszczu.

Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w ostatnich godzinach w rejonie Trzebieży. Na wodowskazie odnotowano przekroczenie stanu alarmowego o 21 centymetrów. Poziom wody osiągnął 581 cm, a dla całego obszaru Zalewu Szczecińskiego oraz ujściowego odcinka Odry wydano ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia.

Zalane przystanie i nabrzeża

Skutki cofki są widoczne między innymi w Policach. Zalana została m.in. przystań wędkarską „Police Miasto”. Woda podeszła pod nabrzeża i tereny rekreacyjne położone najbliżej brzegu.

Podwyższone stany wód wystąpiły także na innych wodowskazach zachodniego wybrzeża. Stany alarmowe zostały przekroczone m.in. w Trzebieży, Dziwnowie i Wolinie. Jak podkreślają hydrolodzy, tego typu sytuacje nie są w regionie niczym wyjątkowym, jednak przy silnym i długotrwałym wietrze mogą prowadzić do lokalnych podtopień.

Jest prognoza poprawy

Jak informuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, sytuacja powinna stopniowo się stabilizować. Prognozy wskazują na powolne obniżanie się poziomu wody w ciągu najbliższej doby.

Według szacunków poziomy wody na stacjach nadmorskich mogą spaść o około 20-30 centymetrów. Mimo to na wielu wodowskazach nadal utrzymywać się będą stany wysokie, a miejscami możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia pozostaje w mocy dla Zalewu Szczecińskiego, ujściowego odcinka Odry oraz zachodniego wybrzeża.

Mieszkańcy Pomorza Zachodniego znają to zjawisko

Cofka od lat jest jednym z charakterystycznych zjawisk hydrologicznych dla ujścia Odry. Najczęściej pojawia się jesienią i zimą podczas przechodzenia głębokich niżów nad Bałtykiem. Silny północny lub północno-zachodni wiatr działa niczym naturalna zapora, utrudniając odpływ wód Odry do morza i powodując ich spiętrzenie w Zalewie Szczecińskim oraz w dolnym biegu rzeki. Eksperci podkreślają, że przy zmianie kierunku wiatru i jego osłabieniu poziom wód zazwyczaj szybko wraca do normy.

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