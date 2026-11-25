Kula dosięgła ją podczas ucieczki

Do tragedii doszło 7 listopada podczas krwawego ataku na Rynku Głównym w Krakowie. Pani Angelika przyjechała tam wraz ze swoją przyjaciółką. Chwilę później kobiety znalazły się w samym centrum dramatu. Początkowo była przekonana, że słyszy odgłosy petard. Dopiero po chwili zobaczyła uzbrojonego napastnika. Gdy zorientowała się, co się dzieje, rzuciła się do ucieczki. Jeden z pocisków trafił ją w plecy. Jej przyjaciółka Iza nie miała tyle szczęścia.

Pięć operacji i długa droga do zdrowia. "Dręczą ją koszmary"

Choć od zamachu minęły już ponad dwa tygodnie, mieszkanka Szczecina wciąż przebywa w krakowskim szpitalu. Skutki odniesionych obrażeń są bardzo poważne.

- Moja siostra została postrzelona podczas ataku w Krakowie. Przeszła już pięć operacji i nadal przebywa w szpitalu. Jej stan jest stabilny, ale psychicznie bardzo cierpi - mówi Agnieszka Misior, siostra Angeliki. - Na jej oczach zginęła najbliższa przyjaciółka Iza. Dręczą ją koszmary, a strata pozostawiła ogromną pustkę, z którą trudno jej się pogodzić.

Rodzina podkreśla, że przed kobietą są kolejne zabiegi, specjalistyczne leczenie oraz kosztowna rehabilitacja. Potrzebna będzie również pomoc psychologiczna, która ma pomóc jej uporać się z traumą po tragedii.

W domu czeka ciężko chora córka

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że Angelika samotnie opiekuje się swoją córką Pauliną, która zmaga się z poważną chorobą i wymaga stałej opieki.

- W domu czeka na nią córka z guzem mózgu, wymagająca stałej pomocy. Dotąd to siostra była dla niej oparciem. Dziś obie potrzebują wsparcia w leczeniu i rehabilitacji - podkreśla Agnieszka Misior.

Bliscy nie ukrywają, że powrót do normalnego życia będzie bardzo trudny zarówno dla matki, jak i córki.

Ruszyła zbiórka. Potrzeba 300 tysięcy złotych

Siostra pani Angeliki uruchomiła zbiórkę pod hasłem „Wspieraj nas w powrocie do zdrowia”. Celem jest zgromadzenie 300 tys. zł, które mają pokryć koszty dalszego leczenia, rehabilitacji oraz niezbędnej opieki.

Do tej pory darczyńcy wpłacili już ponad 43 tys. zł. To jednak zaledwie część kwoty potrzebnej, by zapewnić kobiecie kompleksową pomoc. Rodzina apeluje o wsparcie finansowe i udostępnianie zbiórki w mediach społecznościowych.

- Prosimy o pomoc. Każda wpłata i udostępnienie zbiórki mają ogromne znaczenie - mówi siostra rannej szczecinianki.

Trauma pozostanie na długo

Choć lekarzom udało się uratować jej życie, skutki tragicznych wydarzeń z Krakowa będą towarzyszyć Angelice jeszcze przez długi czas. Kobieta nie tylko walczy o odzyskanie sprawności po ciężkim postrzale, ale musi też zmierzyć się z traumą po śmierci przyjaciółki, która zginęła na jej oczach.

Dziś najważniejsze jest jednak jedno: aby mogła wrócić do zdrowia, by ponownie zaopiekować się chorą córką, która czeka na nią w domu.

38