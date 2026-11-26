Bursztyn Unity ochrzczony w Święto Niepodległości

Uroczysty chrzest promu Bursztyn Unity odbył się 11 listopada na Wałach Chrobrego w Szczecinie. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i branży morskiej, w tym premier Donald Tusk. Wydarzenie symbolicznie wprowadziło najnowszy prom POLSCA Baltic Ferries do służby, a już kilka dni później jednostka rozpoczęła regularne rejsy między Świnoujściem a szwedzkim Ystad.

Pasażerowie pytają właśnie o Bursztyn

Nowy prom dopiero na dobre zadomowił się w rozkładzie rejsów, a już może pochwalić się bardzo dobrym przyjęciem. Jak informuje POLSCA Baltic Ferries, poziom wypełnienia jednostki jest zadowalający, a podróżni coraz częściej pytają przy rezerwacjach właśnie o Bursztyn Unity.

Cieszy nas, że Bursztyn Unity wzbudza zainteresowanie pasażerów. Widzimy, że podróżni zwracają uwagę na nową jednostkę, pytają o nią podczas rezerwacji i świadomie wybierają ją na swoją podróż do Szwecji. To dobry początek i potwierdzenie, że inwestycje w nowoczesną flotę mają znaczenie również z perspektywy klientów - podkreśla Katarzyna Antoń, dyrektor marketingu POLSCA Baltic Ferries.

Dla armatora to ważny sygnał, że nowoczesne statki i wysoki standard podróży są coraz istotniejszym kryterium wyboru dla pasażerów planujących przeprawę przez Bałtyk.

Rejs za mniej niż 400 zł

Aby jeszcze bardziej zachęcić podróżnych do poznania nowej jednostki, przewoźnik przygotował specjalną ofertę „Bursztyn na start”. To pakiet rejsu okrężnego na trasie Świnoujście-Ystad-Świnoujście dla dwóch osób.

W cenie znalazły się przeprawa promowa, dwuosobowa kabina oraz śniadanie. Pakiet kosztuje 390 zł w przypadku kabiny wewnętrznej lub 450 zł za kabinę zewnętrzną.

Podczas postoju w Ystad pasażerowie mogą zejść na ląd i zwiedzić jedno z najbardziej znanych miast południowej Szwecji. Oferta obowiązuje na wybranych rejsach od poniedziałku do czwartku realizowanych między 23 listopada a 10 grudnia 2026 roku.

Nowoczesny i ekologiczny

Bursztyn Unity należy do najnowocześniejszych jednostek obsługujących połączenia przez Bałtyk. Prom wykorzystuje napęd LNG, czyli skroplony gaz ziemny, co pozwala ograniczyć emisję spalin oraz zmniejszyć wpływ statku na środowisko.

Armator podkreśla również wysoki komfort podróży. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym jednostka jest cichsza od starszych promów, co przekłada się na wygodę pasażerów podczas wielogodzinnego rejsu.

Rabaty na Black Weeks

Drugą propozycją przygotowaną przez POLSCA Baltic Ferries jest akcja Black Weeks. W jej ramach pasażerowie mogą otrzymać 25-procentowy rabat na kabiny i miejsca w kabinach.

Promocja obejmuje wszystkie linie oraz terminy dostępne w rozkładzie. Oznacza to, że zniżka dotyczy nie tylko podróży Bursztynem Unity, ale również rejsów jego bliźniaczym Jantarem Unity, a także popularną Varsovią i pozostałymi jednostkami armatora.

Rabat jest naliczany automatycznie podczas zakupu biletu przez internet, bez konieczności wpisywania kodu promocyjnego. Z promocji można korzystać przy rezerwacjach online do 29 listopada 2026 roku.

Bałtyk coraz bardziej kuszący

Udany start Bursztyna Unity pokazuje, że nowa jednostka szybko zdobywa sympatię pasażerów podróżujących między Polską a Szwecją. Dodatkowe promocje sprawiają natomiast, że koniec listopada i początek grudnia mogą być doskonałą okazją, by wybrać się w rejs przez Bałtyk i samodzielnie sprawdzić możliwości najnowszego polskiego promu.

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