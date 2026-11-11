Chrzest promu M/F Bursztyn Unity w Szczecinie. Donald Tusk przekazał banderę

Obchody Narodowego Święta Niepodległości przyniosły niezwykle istotny moment dla rodzimej branży morskiej. Na szczecińskich Wałach Chrobrego odbyła się uroczystość chrztu nowego promu M/F Bursztyn Unity.

Rolę matki chrzestnej powierzono Zofii Gałce, która od dekad pracuje w strukturach Polskiej Żeglugi Morskiej. Dopełniła ona morskiego ceremoniału, rozbijając butelkę szampana o prawą burtę jednostki.

Kolejnym punktem wydarzenia było podniesienie biało-czerwonej bandery na maszcie. Kapitan statku Wojciech Żukowski odebrał polską flagę bezpośrednio z rąk premiera Donalda Tuska.

„Prom M/F Bursztyn to polski projekt, polskie wykonanie przez polskich konstruktorów, w polskiej stoczni i będzie go używał polski armator” – podkreślił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Donald Tusk o zamachu w Krakowie. Premier podziękował rannym policjantom

Szef rządu w swoim przemówieniu wrócił pamięcią do dramatu z 7 listopada. Wówczas w wyniku ataku na krakowskim Rynku Głównym śmierć poniosło sześć osób, a piętnaście odniosło obrażenia.

„Za nami trudne dni. Cała nasza historia składa się z dni radosnych i dni trudnych, ale 11 listopada wszystkie serca są biało-czerwone” – powiedział Donald Tusk.

Prezes Rady Ministrów wyraził także ogromną wdzięczność wobec funkcjonariuszy policji, Artura Morańskiego oraz Jakuba Kulika, którzy obezwładnili sprawcę ataku.

„Cała Polska jest dzisiaj z wami. Jesteście naszymi bohaterami, którzy przywrócili nam wiarę w człowieczeństwo” – podkreślił.

Donald Tusk przypomniał zgromadzonym, że wolność oraz bezpieczeństwo wymagają ciągłej troski i nie są gwarantowane na stałe. Zwrócił się również z apelem o zachowanie narodowej jedności w kluczowych kwestiach.

Donald Tusk zaprasza prezydenta Karola Nawrockiego do domu w Sopocie

Sporym zaskoczeniem podczas szczecińskich uroczystości okazał się bezpośredni zwrot premiera Donalda Tuska w stronę prezydenta Karola Nawrockiego.

Szef rządu na oczach wszystkich zaproponował głowie państwa oraz jego najbliższym przedświąteczną wizytę w swoim prywatnym mieszkaniu w Sopocie.

„Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać, trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca, w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana, razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi, do mnie do domu w Sopocie” – powiedział Tusk.

W ramach spotkania premier zasugerował również podzielenie się opłatkiem i czerpiącą z tradycji szczerą rozmowę przy wspólnym stole.

„Moje mieszkanie nieduże, ale znajdzie się dla nas dwóch miejsce w kuchni przy stole i porozmawiamy, jak to się kiedyś mówiło, jak Polak z Polakiem” – dodał premier.

Polska Żegluga Morska odzyskuje banderę. Miliardy złotych na budowę promów

Obecni na miejscu członkowie rządu zaznaczali, że nowa jednostka Bursztyn Unity stanowi dowód na odradzanie się siły polskiej żeglugi.

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zwrócił uwagę na fakt, że w 2004 roku polska bandera zniknęła z ostatniej jednostki Polskiej Żeglugi Morskiej.

„Dzisiaj z wielką dumą mogę powiedzieć: polska bandera powraca. Bursztyn będzie pływał pod biało-czerwoną, a jego portem macierzystym jest Szczecin” – zaznaczył.

Rządowy projekt zakładający budowę nowoczesnych promów pochłonął 1,3 mld zł. Ta kwota pozwoliła na sfinalizowanie prac nad statkami Jantar i Bursztyn, a także na wystartowanie z konstrukcją trzeciej jednostki.

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Prom M/F Bursztyn Unity popłynie do Szwecji. Kiedy pierwsze rejsy ze Świnoujścia?

Jednostka M/F Bursztyn Unity reprezentuje nowoczesny typ ro-pax, co oznacza, że zaprojektowano ją z myślą o jednoczesnym przewozie podróżnych oraz rozmaitych pojazdów.

Statek mierzy blisko 200 metrów długości, a na jego pokładzie zmieści się 400 pasażerów oraz przeszło 250 samochodów ciężarowych i naczep.

Za napęd odpowiadają cztery dwupaliwowe silniki, zasilane olejem napędowym lub skroplonym gazem ziemnym LNG. Konstruktorzy dołożyli do tego wspomagany bateriami system hybrydowy, który redukuje spalanie i emisję spalin.

Prom może rozwijać prędkość do 19 węzłów, a na regularny szlak ze Świnoujścia do Ystad wypłynie po raz pierwszy 18 listopada. Rejs przez Bałtyk do szwedzkiego portu zajmie niespełna siedem godzin.

Zanim statek wejdzie do regularnej służby, jego wnętrza będą mogli obejrzeć turyści oraz mieszkańcy regionu. Pokład promu zostanie otwarty dla wszystkich chętnych w dniach od 12 do 14 listopada.