Obiecywał uzdrowienie, miał odurzać i gwałcić kobiety! Wstrząsające zeznania ofiar „Szamana z Tywicy”

Przedstawiał się jako uzdrowiciel, bioenergoterapeuta i duchowy przewodnik. Do jego gospodarstwa w Otokach przyjeżdżały osoby szukające pomocy w walce z chorobami i traumami. Podczas organizowanych przez siebie ceremonii Dariusz T. stosował substancje psychoaktywne i rytuały, które rzekomo miały oczyszczać organizm. Według prokuratury pod pozorem uzdrawiania miało dochodzić do przestępstw seksualnych.

„Szaman z Tywicy” przed sądem. Kobiety bały się spotkania z oskarżonym

Jak opisuje „Głos Szczeciński”, 5 listopada w Sądzie Rejonowym w Gryfinie odbyła się pierwsza rozprawa w kolejnym procesie 63-latka. Obecność dziennikarzy wyraźnie zdenerwowała oskarżonego. Mężczyzna miał poderwać się z miejsca i głośno protestować przeciwko relacjonowaniu rozprawy przez media.

Na sali zabrakło dwóch pokrzywdzonych kobiet. Obie przebywają za granicą i, jak przekazano podczas rozprawy, obawiają się spotkania z Dariuszem T. Przed sądem odczytano ich wcześniejsze zeznania.

Przyjechała, bo cierpiała. „Zrobił mi krzywdę”

Jedna z kobiet od dłuższego czasu zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi i nieustannym bólem. Szukała ratunku u lekarzy i próbowała różnych terapii. Dwóch medyków miało przyznać, że nie wiedzą, jak jej pomóc.

Kiedy dowiedziała się o uzdrowicielu spod Gryfina, postanowiła mu zaufać. Mężczyzna zapewniał, że potrafi leczyć ludzi. Dla zdesperowanej kobiety była to nadzieja na powrót do normalnego życia, bez ciągłego cierpienia.

Podczas pobytu w gospodarstwie miała być poddawana rytuałom kambo i rapé. Pierwszy polegał między innymi na wykonywaniu niewielkich oparzeń skóry i aplikowaniu wydzieliny żaby. Drugi wiązał się z podawaniem psychoaktywnej mieszanki roślinnej.

Jednak zamiast oczekiwanej pomocy kobieta, jak twierdzi, padła ofiarą przemocy seksualnej. Według aktu oskarżenia między 1 a 6 maja 2024 roku Dariusz T. miał doprowadzić ją do czynności seksualnej, stosując przemoc i wykorzystując jej bezradność po zażyciu substancji psychoaktywnych.

– Darek podał mi substancje psychotropowe, nie wiem, jakie, i zrobił mi krzywdę – relacjonowała pokrzywdzona, której zeznania przytoczył „Głos Szczeciński”.

Szczegóły zarzucanego gwałtu przedstawiono bez obecności mediów.

Miała szukać ratunku. Zamiast tego przeżyła koszmar

Druga z kobiet również przyjechała do „Szamana z Tywicy”, ponieważ wierzyła, że niekonwencjonalna terapia pomoże jej uporać się z problemami. Miała spędzić w gospodarstwie trzy noce i codziennie przechodzić zabiegi z wykorzystaniem kambo, czyli wydzieliny amazońskiej żaby.

Z relacji pokrzywdzonej wynika, że początkowo nic nie zapowiadało tragedii. Z czasem jednak zachowanie mężczyzny miało stawać się coraz bardziej niepokojące. Opowiadał o swoich doświadczeniach seksualnych, proponował wspólne kąpiele i przekraczał kolejne granice. Kobieta odrzucała jego propozycje.

W końcu, jak wynika z aktu oskarżenia, miało dojść do dramatu. Według śledczych 22 października 2020 roku Dariusz T. trzykrotnie zgwałcił kobietę, wykorzystując jej bezradność spowodowaną działaniem środków odurzających i substancji psychotropowych.

Szczegóły zarzucanych przestępstw przedstawiono podczas rozprawy bez udziału dziennikarzy. Wiadomo jednak, że pokrzywdzona miała dowiedzieć się o wykorzystaniu seksualnym od samego oskarżonego. Twierdziła, że posiada również wiadomości, w których mężczyzna przyznawał się do kontaktów seksualnych.

Kobieta nie ukrywała strachu przed Dariuszem T.

– Mam lęki, że zemści się na mnie – mówiła, jak przytacza „Głos Szczeciński”.

To niejedyny proces „Szamana z Tywicy”

Dariusz T. odpowiada również przed Sądem Okręgowym w Szczecinie w odrębnym postępowaniu. Dotyczy ono między innymi posiadania znacznych ilości narkotyków, udzielania środków odurzających oraz przemytu z Holandii do Polski roślin o działaniu psychoaktywnym. W tym procesie postawiono mu również zarzuty dotyczące przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Jak wcześniej informowała prokuratura, w sprawie zabezpieczono około 7,5 kilograma środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym marihuanę oraz inne rośliny psychoaktywne. Na ławie oskarżonych zasiada także Łukasz M.

Dariusz T. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów w pierwszym postępowaniu. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia.

Kobiety, które miały szukać u niego ratunku, dziś boją się nawet spotkania z oskarżonym na sądowym korytarzu. Zamiast osobiście opowiadać o swoich przeżyciach, zdecydowały się pozostać za granicą. Ich dramatyczne relacje odczytano przed sądem. Teraz to wymiar sprawiedliwości musi rozstrzygnąć, czy człowiek obiecujący uzdrowienie rzeczywiście zgotował im koszmar.