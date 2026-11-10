Takiego Święta Niepodległości nie będzie nigdzie indziej w Polsce. Co się wydarzy 11 listopada w Szczecinie?

Bursztyn Unity już w Szczecinie

Prom można już podziwiać w Szczecinie. W poniedziałek późnym popołudniem imponująca jednostka wpłynęła na Odrę i zacumowała przy nabrzeżu u stóp Wałów Chrobrego. Od razu wzbudziła ogromne zainteresowanie mieszkańców, którzy tłumnie pojawili się nad rzeką, by zobaczyć najnowszy prom budowany dla polskiego armatora.

Morskie święto w wyjątkowym dniu

Kulminacyjnym punktem obchodów będzie uroczystość zaplanowana na środę, 11 listopada, na godz. 11:00, czyli w Narodowe Święto Niepodległości. W programie przewidziano tradycyjny chrzest jednostki, symboliczne rozbicie butelki o burtę oraz podniesienie polskiej bandery. Ceremonii towarzyszyć będą kompania honorowa i orkiestra wojskowa, a wydarzenie wpisze się również w wojewódzkie obchody Święta Niepodległości.

Według zapowiedzi organizatorów w uroczystości wezmą udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, armatora oraz załoga promu. Wciąż jeszcze nieoficjalnie, mówi się również o spodziewanej obecności premiera Donalda Tuska i przedstawicieli rządu.

Następca Jantara Unity

Dla Szczecina będzie to już drugie tak spektakularne wydarzenie związane z polską flotą promową w tym roku. W styczniu ogromne zainteresowanie wzbudził chrzest bliźniaczej jednostki Jantar Unity. Tamta uroczystość przyciągnęła tysiące mieszkańców, a wszystko wskazuje na to, że tym razem frekwencja będzie równie imponująca.

Bursztyn Unity został zbudowany w Gdańskiej Stoczni Remontowej i jest nowoczesnym promem pasażersko-samochodowym. Jednostka ma niemal 196 metrów długości i ponad 32 metry szerokości. Na pokład może zabrać około 400 pasażerów oraz tysiące metrów bieżących ładunku. Prom wyposażono w hybrydowy napęd wykorzystujący skroplony gaz ziemny LNG i system bateryjny, co pozwala ograniczać emisję zanieczyszczeń.

Ogromne zainteresowanie zwiedzaniem promu

Na samym chrzcie atrakcji jednak nie koniec. Od czwartku do soboty mieszkańcy będą mogli wejść na pokład nowej jednostki i zwiedzić jej wnętrza. Wejściówki na czwartkowe i piątkowe wizyty zostały wyczerpane błyskawicznie. Rezerwacje zniknęły w niecałe dwie godziny od uruchomienia zapisów, co najlepiej pokazuje skalę zainteresowania wydarzeniem.

Ci, którym nie udało się zdobyć miejscówek, będą mieli jeszcze jedną szansę. W sobotę, w godzinach od 10:00 do 16:00, odbędzie się dzień otwarty bez wcześniejszej rejestracji. Organizatorzy uprzedzają jednak, że chętnych może być bardzo wielu, dlatego trzeba liczyć się z długim oczekiwaniem w kolejce. Zwiedzanie będzie odbywało się w grupach z przewodnikami.

Symbol powrotu polskiej bandery

Bursztyn Unity będzie obsługiwał połączenie między Świnoujściem a szwedzkim Ystad. Dla branży morskiej to kolejny ważny krok w odbudowie potencjału polskiej żeglugi promowej. Szczególnie podkreślany jest fakt, że prom został zaprojektowany przez polskich konstruktorów, zbudowany przez polskich stoczniowców i będzie pływał pod polską banderą.

Mieszkańcy będą mogli podziwiać jednostkę przy Wałach Chrobrego jeszcze przez kilka dni. W niedzielę Bursztyn Unity opuści Szczecin i rozpocznie przygotowania do regularnych rejsów na trasie Świnoujście-Ystad.

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