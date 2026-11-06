Organizują Wigilię w hotelu Gołębiewski Pobierowo. Tyle kosztuje kolacja

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-11-06 10:28

Domowa organizacja Bożego Narodzenia wymaga ogromnego zaangażowania. Nim bliscy usiądą przy wspólnym stole, gospodarze muszą zadbać o porządki, zakupy, wielogodzinne gotowanie oraz odpowiednie nakrycie. Osoby, które wolą uniknąć grudniowej krzątaniny w kuchni, coraz częściej wybierają wyjazd do hotelu. Swoją propozycję na ten okres przedstawił między innymi Gołębiewski w Pobierowie, gdzie ruszyły już zapisy na okres świąteczny.

Widok z lotu ptaka na Hotel Gołębiewski w Pobierowie nad morzem. O cenach Wigilii w obiekcie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Hotel Gołębiewski w Pobierowie/ Materiały prasowe Hotel Gołębiewski

Boże Narodzenie w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Trwają rezerwacje

Nadmorski obiekt już od pewnego czasu prowadzi zapisy na pobyty bożonarodzeniowe oraz samą wieczerzę wigilijną. Przedstawiciele hotelu Gołębiewski w Pobierowie zapraszają gości do wspólnego celebrowania tego szczególnego okresu przy suto zastawionym stole w towarzystwie rodziny.

Taka opcja skierowana jest głównie do wczasowiczów szukających alternatywy dla tradycyjnych świąt. Domowa organizacja Wigilii oznacza konieczność ułożenia menu, zrobienia zakupów, wielogodzinnego stania w kuchni i przygotowania miejsc dla bliskich. Decydując się na wyjazd do hotelu, można całkowicie zapomnieć o części tych obowiązków. Taki komfort wiąże się jednak z określonymi wydatkami.

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Ceny kolacji wigilijnej w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Obowiązują dwa warianty

Znamy już oficjalny cennik uroczystej wieczerzy w nadmorskim gigancie. Ostateczna kwota zależy od tego, czy uczestnik kolacji wykupił również nocleg, czy zamierza pojawić się w obiekcie wyłącznie na samej uroczystości.

Wczasowicze śpiący w resorcie zapłacą 520 złotych za osobę dorosłą oraz 260 złotych za dziecko poniżej czternastego roku życia. Nieco głębiej do kieszeni muszą sięgnąć osoby przychodzące z zewnątrz, dla których przewidziano wyższe stawki. W tym wariancie udział dorosłego kosztuje 624 złote, natomiast za dziecko do czternastu lat trzeba zapłacić 312 złotych. Jak na tym tle wypadają ceny samego zakwaterowania?

Koszt świątecznego noclegu w hotelu Gołębiewski w Pobierowie dla rodziny

Rodzina 2+2, która chce w pełni poczuć klimat świąt w hotelu Gołębiewski podczas pobytu od 23 do 27 grudnia, musi przygotować się na spory wydatek. Taki pakiet kosztuje 9 346,51 zł w wariancie elastycznym lub 8 643 zł przy wyborze oferty bezzwrotnej. Warto jednak zauważyć, że za taką ceną idzie sporo - wiele atrakcji, restauracji, duże pokoje czy ogromny park wodny.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyciąga gości poza sezonem

Oficjalne otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nastąpiło w czerwcu 2026 roku. Inwestycja wzbudzała ogromne emocje, ponieważ na jej finalizację czekano przez wiele lat. Obecnie ten potężny nadmorski kompleks działa już pełną parą, obsługując turystów i ciesząc się dużym zainteresowaniem również poza okresem wakacyjnym.

 
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