Wielki alarm w szkole, ewakuowano ponad 200 dzieci! Służby badają sprawę

Do zdarzenia doszło w środku dnia w czwartek (5 listopada) około godziny 11, w placówce w województwie zachodniopomorskim. Spokojną atmosferę przerwał alarm. Ktoś rozpylił w środku budynku niezidentyfikowaną, drażniącą substancję. Decyzja mogła być tylko jedna: ewakuacja. Na zewnątrz budynku znalazło się ponad 240 uczniów i pracowników.

„Zaopiekowaliśmy się poszkodowanymi”

Strażacy, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce, mieli dwa główne zadania: zabezpieczyć teren i zaopiekować się osobami zgłaszającymi dolegliwości. Ich profesjonalizm był kluczowy w opanowaniu nerwowej atmosfery

− Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejscu zdarzenia, zaopiekowaniu się osobami, które uskarżały się na jakieś dolegliwości do czasu przybycia pogotowia ratunkowego − potwierdza Łukasz Góralski ze Straży Pożarnej w Gryficach w rozmowie z reporterem Eski.

Policja ma już pierwszy trop

Po dokładnym sprawdzeniu budynku i przewietrzeniu pomieszczeń służby uznały, że zagrożenie minęło. Uczniowie i nauczyciele mogli bezpiecznie wrócić do lekcji. To jednak nie koniec sprawy.

Dochodzenie przejęła policja, która ustala dokładne okoliczności zdarzenia. Według nieoficjalnych informacji, za rozpyleniem substancji może stać jeden z uczniów szkoły. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będzie musiał liczyć się z poważnymi konsekwencjami swojego czynu.

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