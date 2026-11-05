Gdy przyjechali na interwencję, zaatakował ich gazem. Agresywny 21-latek z zarzutami

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Interwencja po zgłoszeniu awantury
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie zostali wezwani do interwencji domowej na terenie gminy Goleniów. Ze zgłoszenia wynikało, że 21-letni mężczyzna wszczął awanturę.
Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze podjęli czynności, jednak młody mężczyzna miał zachowywać się agresywnie. Według policji używał wobec mundurowych wulgarnych słów, znieważał ich i nie stosował się do wydawanych poleceń.
Sięgnął po gaz pieprzowy
Sytuacja szybko się zaostrzyła. Policjanci zdecydowali o zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, aby obezwładnić agresywnego 21-latka.
W trakcie interwencji mężczyzna miał sięgnąć po leżący na stoliku gaz pieprzowy i skierować jego strumień w stronę funkcjonariuszy. Atak nie zatrzymał mundurowych. 21-latek został zatrzymany i przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, gdzie przeprowadzono z nim dalsze czynności procesowe.
Usłyszał poważne zarzuty
Mężczyzna usłyszał zarzuty zmuszania funkcjonariuszy przemocą do zaniechania prawnej czynności służbowej, naruszenia ich nietykalności cielesnej oraz znieważenia podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.
To przestępstwa traktowane przez prawo bardzo poważnie, zwłaszcza gdy dochodzi do przemocy wobec funkcjonariuszy wykonujących swoje zadania służbowe.
Jest dozór policji, o dalszym losie zdecyduje sąd
W czwartek 21-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie. Prokurator zastosował wobec niego wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
Jak podkreślają funkcjonariusze, nie ma przyzwolenia na agresję wobec mundurowych wykonujących swoje obowiązki. Ostatecznie o dalszym losie agresywnego mężczyzny zdecyduje sąd.