Gdy przyjechali na interwencję, zaatakował ich gazem. Agresywny 21-latek z zarzutami

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-11-05 10:57

Domowa awantura zakończyła się poważnymi konsekwencjami dla 21-letniego mężczyzny. Podczas policyjnej interwencji miał nie tylko znieważać funkcjonariuszy i ignorować ich polecenia, ale także użyć wobec nich gazu pieprzowego. Sprawą zajmuje się sąd.

Interwencja po zgłoszeniu awantury

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie zostali wezwani do interwencji domowej na terenie gminy Goleniów. Ze zgłoszenia wynikało, że 21-letni mężczyzna wszczął awanturę.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze podjęli czynności, jednak młody mężczyzna miał zachowywać się agresywnie. Według policji używał wobec mundurowych wulgarnych słów, znieważał ich i nie stosował się do wydawanych poleceń.

Sięgnął po gaz pieprzowy

Sytuacja szybko się zaostrzyła. Policjanci zdecydowali o zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, aby obezwładnić agresywnego 21-latka.

W trakcie interwencji mężczyzna miał sięgnąć po leżący na stoliku gaz pieprzowy i skierować jego strumień w stronę funkcjonariuszy. Atak nie zatrzymał mundurowych. 21-latek został zatrzymany i przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, gdzie przeprowadzono z nim dalsze czynności procesowe.

Usłyszał poważne zarzuty

Mężczyzna usłyszał zarzuty zmuszania funkcjonariuszy przemocą do zaniechania prawnej czynności służbowej, naruszenia ich nietykalności cielesnej oraz znieważenia podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

To przestępstwa traktowane przez prawo bardzo poważnie, zwłaszcza gdy dochodzi do przemocy wobec funkcjonariuszy wykonujących swoje zadania służbowe.

Jest dozór policji, o dalszym losie zdecyduje sąd

W czwartek 21-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie. Prokurator zastosował wobec niego wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

Jak podkreślają funkcjonariusze, nie ma przyzwolenia na agresję wobec mundurowych wykonujących swoje obowiązki. Ostatecznie o dalszym losie agresywnego mężczyzny zdecyduje sąd.

21-latek zaatakował policjantów gazem pieprzowym
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