Chcą prać za darmo. Studenci protestują przeciw opłatom w akademikach

Petycja przeciwko opłatom za pranie

Akcję zainicjowali członkowie Szczecińskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej. Jak podkreślają, dla wielu młodych ludzi utrzymujących się ze stypendiów, dorywczych prac lub pomocy rodziców każda dodatkowa opłata ma znaczenie. W petycji domagają się nie tylko likwidacji kosztów prania, ale także zatrzymania podwyżek opłat za akademiki oraz zapewnienia większej liczby miejsc dla studentów.

Działacze zwracają uwagę, że pranie jest jedną z podstawowych codziennych potrzeb. Według nich obecny system sprawia, że część studentów ogranicza korzystanie z pralek, a niektórzy odkładają pranie do czasu powrotu do rodzinnych domów.

12 zł za jedno pranie. Studenci porównują ceny

W trzech czynnych akademikach Uniwersytetu Szczecińskiego mieszka obecnie blisko 1100 osób. Do ich dyspozycji pozostaje zaledwie dziesięć pralek oraz jedna suszarka. Za funkcjonowanie pralni odpowiada firma zewnętrzna, która samodzielnie ustala ceny usług.

Studenci przekonują, że 12 zł za pojedynczy cykl należy do najwyższych stawek w kraju. Na tle innych uczelni różnice są wyraźne. Jak ustaliło Radio Szczecin, na Uniwersytecie Jagiellońskim jedno pranie kosztuje około 5 zł, a suszenie 3 zł. Co więcej, uczelnia sama zarządza pralniami i dopłaca do ich funkcjonowania, ponieważ pobierane opłaty nie pokrywają nawet kosztów mediów.

Jeszcze dalej poszły niektóre uczelnie w kraju. Jak informowali studenci w rozmowie z RMF FM, na Uniwersytecie Bydgoskim czy Politechnice Łódzkiej korzystanie z pralek jest bezpłatne i wliczone w opłaty za miejsce w akademiku.

Problem większy niż same pralki

Spór o koszt prania wpisuje się w szerszą dyskusję dotyczącą warunków mieszkaniowych studentów w Szczecinie. Według danych opublikowanych przez Szczecińskie Koło Młodych Inicjatywy Pracowniczej, część miejsc w akademikach pozostaje wyłączona z użytkowania z powodu remontów. W rozpoczynającym się roku akademickim z 1383 miejsc uczelnia mogła przydzielić 1037. Szczególnie mocno odczuwają to osoby rozpoczynające studia.

Działacze podnoszą również argument, że przekazanie pralni prywatnemu operatorowi jest przykładem stopniowego przenoszenia kosztów funkcjonowania akademików na studentów. Ich zdaniem domy studenckie powinny pozostać przystępną cenowo alternatywą dla prywatnego rynku najmu.

Uczelnia czeka na petycję

Jak podało Radio Szczecin, władze Uniwersytetu Szczecińskiego zapowiedziały, że odniosą się do postulatów po otrzymaniu oficjalnego pisma wraz z podpisami mieszkańców akademików. Na razie studenci kontynuują zbiórkę i liczą, że uda się przekonać uczelnię do przywrócenia bezpłatnego dostępu do pralek.

Dla wielu z nich stawka jest prosta: skoro płacą za miejsce w akademiku, podstawowe udogodnienia, takie jak możliwość wyprania ubrań, nie powinny wymagać kolejnych opłat.

Sonda Czy studenci powinni płacić za pranie w akademikach? Tak, to normalna usługa, za którą trzeba płacić Nie, studenci i tak za dużo płacą za wszystko Nie mam zdania