Pięć nastolatek zginęło w escape roomie. Prokurator grzmi: „Dwa lata to zdecydowanie za mało!”

Tragiczny finał urodzinowej zabawy

Przypomnijmy, do dramatu doszło 4 stycznia 2019 roku w koszalińskim escape roomie „To Nie Pokój”. Pięć nastolatek świętowało tam urodziny jednej z koleżanek. W trakcie zabawy w budynku wybuchł pożar. Dziewczęta zostały uwięzione w pomieszczeniu i nie miały szans na ucieczkę.

Śledczy ustalili, że w obiekcie występowały rażące nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Drzwi do pokoju zagadek nie miały klamki od wewnętrznej strony, jedyne okno było zabezpieczone kratami i deskami, a w budynku brakowało skutecznych dróg ewakuacyjnych. Nastolatki zginęły na skutek zatrucia toksycznymi gazami pożarowymi.

Tragedia wstrząsnęła całym krajem i doprowadziła do szeroko zakrojonych kontroli escape roomów w Polsce.

Wyrok zapadł w 2024 roku

Po wieloletnim procesie Sąd Okręgowy w Koszalinie wydał wyrok 21 listopada 2024 r. Organizator escape roomu oraz jego pracownik zostali skazani na kary dwóch lat pozbawienia wolności. Dodatkowo sąd orzekł wobec nich dziesięcioletni zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z kulturą, sportem, rozrywką i rekreacją.

Matka i babcia właściciela usłyszały natomiast wyroki roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Sąd zasądził również nawiązki dla rodziców ofiar. Łączna kwota świadczeń wyniosła 2 mln zł.

Żadna ze stron nie jest usatysfakcjonowana

Apelacje od wyroku złożyli zarówno obrońcy oskarżonych, jak i rodzice tragicznie zmarłych nastolatek oraz prokuratura.

Pełnomocnicy oskarżonych kwestionują przypisaną ich klientom odpowiedzialność. Z kolei oskarżyciele posiłkowi i prokuratorzy uważają, że wymierzone kary są zbyt łagodne wobec skutków tragedii, która pochłonęła życie pięciu młodych osób.

Proces apelacyjny w Szczecinie

Pierwsza rozprawa apelacyjna została wyznaczona na 5 listopada 2026 roku w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie. Sprawa trafiła do sądu drugiej instancji po wielomiesięcznym oczekiwaniu na pisemne uzasadnienie wyroku pierwszej instancji.

Prokuratura i oskarżyciele domagają się surowszych kar dla oskarżonych.

Dwa lata pozbawienia wolności za pięć śmierci to zdecydowanie za mało – podkreśla prokurator okręgowy w Koszalinie Krzysztof Kozber.

Tragedia w escape roomie w Koszalinie. Prokuratura chce surowszych kar

Podczas czwartkowej rozprawy rozpatrywano odwołania od wcześniejszego wyroku. Prokuratura oraz oskarżyciele domagają się zaostrzenia kar, które mogą wynieść nawet osiem lat pozbawienia wolności.

Innego zdania są obrońcy oskarżonych. Wnoszą oni o uniewinnienie swoich klientów lub złagodzenie wymierzonych im kar. W argumentacji wskazują m.in. na brak umyślności oraz zbieg nieszczęśliwych okoliczności.

Do tej argumentacji odniósł się prokurator okręgowy w Koszalinie Krzysztof Kozber.

Ja się nie dziwię tej linii obrony. Ona skupia się tylko na tym, że za nic nie byli odpowiedzialni. W zasadzie cała sytuacja ich zaskoczyła, a w gruncie rzeczy to był konglomerat zbiegu nieszczęśliwych przypadków. To nieprawda. Wychodzimy z założenia, że tego rodzaju zdarzenia, tego rodzaju brak odpowiedzialności oskarżonych, musi skutkować maksymalną karą – mówił prokurator.

Co będzie dalej?

Od rozstrzygnięcia szczecińskiego sądu zależeć będzie, czy dotychczasowy wyrok zostanie utrzymany, zmieniony, czy też sprawa w całości lub części wróci do ponownego rozpoznania.

Dla rodzin pięciu nastolatek będzie to kolejny bolesny etap batalii o sprawiedliwość po tragedii, która na zawsze zapisała się w historii Koszalina i całego Pomorza Zachodniego.