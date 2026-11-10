Gigantyczny prom Bursztyn Unity zacumował w Szczecinie. W środę wielkie morskie święto

Imponujące wejście do portu

Bursztyn Unity wpłynął do Szczecina krótko przed godziną 17. Ze względu na ogromne rozmiary jednostki operacja wejścia do portu wymagała starannego przygotowania i wsparcia ze strony specjalistów. Promowi podczas manewrów towarzyszyły trzy holowniki firmy Fairplay Towage Polska, które pomagały bezpiecznie doprowadzić jednostkę do nabrzeża przy Wałach Chrobrego.

To właśnie holowniki odpowiadają za precyzyjne ustawienie tak dużych statków w ograniczonej przestrzeni portowej. W operację zaangażowani byli również pilot portowy oraz cumownicy.

– Przy tak dużym promie kluczowe znaczenie ma precyzja manewrowania i współpraca całego zespołu. Wejście do portu wymaga dobrej koordynacji działań załogi, pilota i holowników – podkreśla kapitan Wojciech Żukowski, który po rozpoczęciu regularnych rejsów będzie jednym z kapitanów Bursztyna Unity.

Z Gdańska przez Świnoujście do Szczecina

Nowa jednostka została zbudowana w Gdańskiej Stoczni Remontowej im. Józefa Piłsudskiego. Jej podróż rozpoczęła się w Gdańsku, skąd skierowała się do Świnoujścia, a następnie do Szczecina.

Prom pokonał ponad 200 mil morskich do Świnoujścia, a później kolejne kilkadziesiąt kilometrów prowadzącym przez Zalew Szczeciński i Odrę torem wodnym. Początek rejsu opóźniła gęsta mgła, jednak po poprawie warunków jednostka bezpiecznie dotarła do celu.

– To wielkie szczęście móc dwa razy w ciągu jednego roku oglądać tak piękne i imponujące promy w rodzinnym mieście. Najpierw Jantar Unity, a teraz Bursztyn Unity. Widok tak dużych, nowoczesnych promów przy Wałach Chrobrego, w samym sercu Szczecina, ma szczególne znaczenie – mówi Paweł Pluto-Prądzyński, prezes zarządu POLSCA S.A.

Chrzest już 11 listopada

Pobyt promu w Szczecinie związany jest z uroczystościami chrztu jednostki, które odbędą się 11 listopada. To ważne wydarzenie zarówno dla armatora, jak i dla miasta od lat związanego z gospodarką morską oraz żeglugą.

Pojawienie się Bursztyna Unity przy reprezentacyjnym nabrzeżu daje mieszkańcom wyjątkową okazję do zobaczenia z bliska jednego z największych i najnowocześniejszych promów zbudowanych w Polsce w ostatnich latach.

Nowoczesny prom dla połączeń ze Szwecją

Bursztyn Unity to prom pasażersko-towarowy typu ro-pax. Ma 195,6 metra długości i 32,2 metra szerokości. Jego linia ładunkowa liczy 4100 metrów, co pozwala na jednoczesny przewóz niemal 200 naczep ciężarowych. Na pokładzie może podróżować do 400 pasażerów.

Jednostka została wyposażona w cztery silniki dwupaliwowe zasilane skroplonym gazem ziemnym LNG lub olejem napędowym. Dodatkowo wykorzystuje hybrydowy układ napędowy wspierany bateriami, co pozwala ograniczać zużycie paliwa i emisję spalin. Prom spełnia rygorystyczne normy środowiskowe IMO Tier III.

Na pasażerów czekają nowoczesne kabiny, również przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, a także fotele lotnicze, bary, kafeteria i strefy rodzinne.

Bliźniak Jantara Unity

Bursztyn Unity jest bliźniaczą jednostką promu Jantar Unity, który również w tym roku wzbudzał zainteresowanie mieszkańców Szczecina. Oba statki będą obsługiwać połączenia między Polską a Szwecją pod marką POLSCA Baltic Ferries, wzmacniając transport pasażerski i towarowy na Bałtyku.

Dla Szczecina pojawienie się kolejnego nowoczesnego promu to nie tylko widowiskowe wydarzenie, ale także symbol rozwoju polskiej gospodarki morskiej i przemysłu stoczniowego.

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