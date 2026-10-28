Bursztyn Unity zacumuje w Szczecinie. Chrzest w wyjątkowym dniu, a mieszkańcy wejdą na pokład

Chrzest w święto niepodległej Polski

Długo wyczekiwany prom Bursztyn Unity przypłynie do Szczecina 9 listopada około południa i zacumuje przy Wałach Chrobrego. Jednostka pozostanie w mieście do 15 listopada, stając się jedną z największych atrakcji nadodrzańskiego nabrzeża.

Najważniejszym punktem wizyty będzie uroczysty chrzest promu, zaplanowany na 11 listopada o godz. 11. Data nie jest przypadkowa. Ceremonia odbędzie się w Narodowe Święto Niepodległości, co nada wydarzeniu szczególny charakter. Dla mieszkańców będzie to okazja do zobaczenia z bliska jednego z najnowocześniejszych promów budowanych dla polskiego armatora.

Szczecin po raz drugi gospodarzem wielkiego święta promowego

To już drugie takie wydarzenie organizowane w Szczecinie. W styczniu 2026 roku przy Wałach Chrobrego odbył się uroczysty chrzest bliźniaczej jednostki Jantar Unity. Wówczas wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, którzy mogli nie tylko uczestniczyć w ceremonii, ale także zwiedzić nowy prom.

Teraz podobna okazja nadarzy się przy okazji wizyty promu Bursztyn Unity. Organizatorzy liczą, że również tym razem wydarzenie spotka się z ogromnym zainteresowaniem szczecinian i turystów.

Kiedy będzie można wejść na pokład?

Mieszkańcy Szczecina oraz turyści będą mogli zwiedzać prom przez trzy dni. Wizyty będą odbywać się w grupach z przewodnikami.

Harmonogram zwiedzania przedstawia się następująco:

12 listopada (czwartek), godz. 13.00-18.00 - zwiedzanie po wcześniejszej rezerwacji internetowej,

13 listopada (piątek), godz. 10.00-18.00 - zwiedzanie po wcześniejszej rezerwacji internetowej,

14 listopada (sobota), godz. 10.00-16.00 - dzień otwarty bez konieczności wcześniejszej rezerwacji.

Dla wielu osób będzie to jedyna okazja, by jeszcze przed rozpoczęciem regularnej służby zobaczyć z bliska nowoczesny prom, przejść jego korytarzami i przekonać się, jak wyglądają przestrzenie przeznaczone dla pasażerów. Przez tydzień Wały Chrobrego ponownie staną się miejscem świętowania ważnego wydarzenia dla polskiej gospodarki morskiej i żeglugi promowej.

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Program odnowy floty. Po Jantarze przyszedł czas na Bursztyn

Bursztyn Unity powstał w Gdańskiej Stoczni Remontowej i jest bliźniaczą jednostką Jantar Unity. To nowoczesny prom typu ro-pax przeznaczony do przewozu pasażerów i transportu samochodowego. Ma blisko 196 metrów długości, ponad 32 metry szerokości i może zabrać na pokład około 400 pasażerów oraz nawet 270 zestawów ciężarowych.

Bursztyn Unity jest kolejnym elementem szeroko zakrojonego programu odnowy polskiej floty promowej na Bałtyku. Pierwszą jednostką z serii był Jantar Unity, następnie powstał Bursztyn Unity, a w kolejnych latach flotę ma uzupełnić trzeci prom noszący nazwę Amber Unity.

Nowe jednostki mają obsługiwać połączenia pomiędzy Polską a Skandynawią pod marką Unity Line. Dzięki nim armator zyska większe możliwości przewozowe, a pasażerowie i przewoźnicy będą mogli korzystać z nowoczesnych i bardziej komfortowych statków.

POLSCA stoi za nowymi promami

Nowy prom będzie pływał w barwach marki POLSCA Baltic Ferries, utworzonej przez Polską Żeglugę Bałtycką (Polferries) i Unity Line. Celem projektu jest stworzenie silnego polskiego operatora promowego na Bałtyku oraz zwiększenie możliwości przewozowych na połączeniach ze Skandynawią.

„Jantar Unity” i „Bursztyn Unity” są pierwszymi nowoczesnymi promami budowanymi w ramach szeroko zakrojonej odnowy polskiej floty promowej. Ich wejście do służby ma wzmocnić pozycję krajowych armatorów na rynku bałtyckim.

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