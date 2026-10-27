To oni zbudują nowy terminal na lotnisku w Goleniowie. Wykonawca inwestycji za miliony wybrany

Szczecińska firma wygrała przetarg

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów rozstrzygnął przetarg na przebudowę i rozbudowę terminala pasażerskiego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła szczecińska firma Prime Construction. Wartość inwestycji wynosi dokładnie 183 mln 335 tys. 943 zł i 99 gr brutto.

Jak poinformował rzecznik lotniska Krzysztof Domagalski, w postępowaniu wzięło udział pięciu wykonawców, a o wyborze decydowała przede wszystkim cena. Władze portu liczą, że umowę uda się podpisać już w listopadzie, a wykonawca niezwłocznie przejmie plac budowy.

Był drugi przetarg i niższe ceny

To już drugie postępowanie dotyczące rozbudowy terminala. Pierwszy przetarg, ogłoszony w maju, został unieważniony, ponieważ żadna ze złożonych ofert nie mieściła się w budżecie inwestora. Lotnisko zakładało wówczas maksymalny koszt na poziomie 186,3 mln zł.

W drugim postępowaniu, ogłoszonym 11 sierpnia, udało się wyłonić wykonawcę. Prime Construction okazało się tańsze od konkurencji. Budimex wycenił prace na 193,6 mln zł, Doraco na 204,7 mln zł, Atlas Ward Polska na 213,6 mln zł, a Multi Projekt na 217,7 mln zł.

Jednocześnie pozostali uczestnicy przetargu mają jeszcze czas na składanie ewentualnych odwołań.

Terminal dwa razy większy niż dotychczas

Przed wykonawcą stoi ogromne zadanie. Nowy terminal pasażerski będzie miał niemal 20 tys. metrów kwadratowych powierzchni. To około dwa razy więcej niż łączna powierzchnia wyburzonych już budynków lotniskowych pochodzących z lat 70. i 90. ubiegłego wieku.

Projekt zakłada budowę nowoczesnych stref przylotów i odlotów, większych hal odpraw, kontroli bezpieczeństwa i odbioru bagażu. Pasażerowie zyskają także więcej stanowisk check-in i gate'ów, a w terminalu pojawi się większa oferta handlowa oraz gastronomiczna.

Na realizację inwestycji przewidziano 21 miesięcy. Oznacza to, że nowy terminal ma rozpocząć działalność jesienią 2028 roku.

Lotnisko przygotowuje się na miliony pasażerów

Rozbudowa ma umożliwić dalszy rozwój największego lotniska w północno-zachodniej Polsce. W 2025 roku port w Goleniowie obsłużył 470 tys. pasażerów. Po zakończeniu inwestycji prognozowany ruch ma wzrosnąć nawet do 2 mln podróżnych rocznie.

Finansowanie przedsięwzięcia zapewnią udziałowcy lotniska, którzy pokryją 75 proc. kosztów. Pozostałe 25 proc. środków ma pochodzić z kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego.

To nie jedyna inwestycja na lotnisku

Budowa nowego terminala jest częścią szerszej modernizacji portu lotniczego. Od sierpnia funkcjonuje tam już nowy system świetlnych pomocy nawigacyjnych, który pozwala na wykonywanie operacji lotniczych nawet przy znacznie ograniczonej widoczności.

Wcześniej zakończono również wymianę sprzętu do letniego i zimowego utrzymania lotniska. Wszystko po to, by goleniowski port był gotowy na obsługę znacznie większej liczby pasażerów w kolejnych latach.

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